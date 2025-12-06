Apple: der Personal-Exodus geht weiter

Apple erlebt derzeit eine der sichtbarsten Talentabwanderungen seiner jüngeren Unternehmensgeschichte. Nachdem in dieser Woche bereits viele hochrangige Führungspersonen einen Wechseln angekündigt haben, scheinen auch viele Entwickler und Angestellte zu anderen Firmen und vor allem in den KI Bereich zu wechseln. Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Dezember 2025 verliert der Konzern eine Reihe hochrangiger Ingenieure und Designer an OpenAI sowie an das neue Hardware‑Projekt von Ex‑Apple‑Designchef Jony Ive. Betroffen sind ausgerechnet jene Teams, die Apples wichtigste Produkte geprägt haben – von AirPods über Apple Watch bis hin zum iPhone. Die Entwicklung wirft ein kritisches Licht auf Apples aktuelle KI‑Strategie und zeigt zugleich, wie aggressiv OpenAI in den Hardwaremarkt drängt.

Ein Exodus mit Signalwirkung

Sowohl Wall Street Journal als auch Bloomberg berichten, dass Dutzende Apple‑Mitarbeiter in den vergangenen Monaten das Unternehmen verlassen haben. Viele von ihnen wechseln direkt zu OpenAIs neuer Hardware‑Division, die von Jony Ive und Sam Altman aufgebaut wird. Zu den prominenten Abgängen gehören:

Evans Hankey , ehemalige Leiterin des Industrial Design

, ehemalige Leiterin des Industrial Design Tang Tan , früherer VP für Hardware Engineering

, früherer VP für Hardware Engineering Mehrere Ingenieure aus den Bereichen Audio, Robotik und Wearables

Diese Namen stehen nicht nur für Expertise, sondern für die DNA zahlreicher Apple‑Erfolge. Ihr Weggang ist daher mehr als eine Personalie – er ist ein strategisches Warnsignal.

Das von Ive und Altman geführte Projekt arbeitet an einer neuen Generation AI‑nativer Geräte, die 2026 vorgestellt werden sollen. Das Team umfasst inzwischen über 40 Personen – viele davon mit tiefen Wurzeln in Apples Design‑ und Hardwarekultur. Damit entsteht erstmals ein ernstzunehmender Konkurrent, der Apples eigene Stärken kopiert und weiterentwickelt.

Der Zeitpunkt könnte ungünstiger kaum sein: Apples langjähriger KI‑Chef John Giannandrea tritt ab. Sein Nachfolger Amar Subramanya, zuvor bei Microsoft und DeepMind, soll einen aggressiveren Kurs einschlagen. Doch der Führungswechsel wirkt eher wie ein Symptom als eine Lösung. Die Abwanderung zeigt, dass Apple intern offenbar mit strukturellen Problemen in seiner KI‑Ausrichtung kämpft.