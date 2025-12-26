Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: das kann das Sonder-Modell alles besser

Mit der Vorstellung des Xiaomi 17 Ultra „Leica Edition“ (in China teilweise als Leitzphone-Special-Edition vermarktet) hat Xiaomi am 25. Dezember 2025 ein Modell präsentiert, das weit über ein bloßes Design-Upgrade hinausgeht. Während die Standardversion bereits technische Maßstäbe setzt, richtet sich die Leica Edition an Fotografie-Puristen und Profis.

Die Kooperation zwischen Xiaomi und Leica erreicht mit dem Xiaomi 17 Ultra eine neue Stufe. Die Sonderedition unterscheidet sich durch physische Innovationen und exklusive Software-Emulationen von der Standardvariante.

1. Das Hardware-Highlight: Der mechanische Zoomring

Der auffälligste Unterschied ist der „Master Zoom Ring“. Rund um das massive, kreisförmige Kameramodul auf der Rückseite sitzt ein physischer, drehbarer Ring.

Taktile Steuerung: Wie bei einem echten Objektiv einer Systemkamera können Nutzer durch Drehen des Rings stufenlos zoomen.

Multifunktionalität: In den Einstellungen lässt sich der Ring umbelegen, um beispielsweise die Blende, den Fokus (für manuelles Scharfstellen) oder die Belichtungskorrektur präzise zu steuern. Dies bietet ein haptisches Feedback, das kein Touchscreen-Schieberegler ersetzen kann.

2. Optische Exzellenz: APO-Zertifizierung

Die Leica Edition nutzt die volle Kapazität der neu entwickelten Vario-APO-Summilux-Optik.

Apochromatische Korrektur: Das 200-MP-Teleobjektiv ist so konstruiert, dass Farbsäume (chromatische Aberrationen) fast vollständig eliminiert werden. Dies ist besonders bei kontrastreichen Motiven (z. B. Äste gegen hellen Himmel) sichtbar.

T-Beschichtung: Eine verbesserte Leica-Beschichtung minimiert Geisterbilder und Reflexionen bei direkter Sonneneinstrahlung oder nächtlichen Lichtquellen.

3. Exklusive Software-Features

Xiaomi und Leica haben die Benutzeroberfläche (HyperOS 3.0) für diese Edition stark angepasst:

Leica Look & Feel: Das gesamte System nutzt exklusive Leica-Fonts, Icons und eine spezielle Boot-Animation.

„Leica Moment" Modus: Ein spezieller Aufnahmemodus, der für extrem schnelle Auslösezeiten optimiert ist, um den „entscheidenden Moment" einzufangen – eine Hommage an die Straßenfotografie-Tradition von Leica.

Optimierte 35mm-Brennweite: Die Software der Leica Edition ist speziell auf die Simulation der klassischen 35mm-Leica-Reportageoptik kalibriert, inklusive spezieller Bokeh-Algorithmen, die das Rollen der Unschärfe berühmter Leitz-Objektive imitieren.

4. Design und Premium-Zubehör

Das Gehäuse der Leica Edition ist nicht nur ein optisches Statement, sondern auch funktional erweitert:

Edelstahl & Titan: Während das Standardmodell auf Aluminium setzt, nutzt die Leica Edition verstärkte Titan-Elemente und trägt stolz die Gravur „Leica Camera Germany“ an der Gehäuseseite.

Exklusive Gift Box: Käufer erhalten ein Set, das ein magnetisches Schutzcase mit Filtergewinde (67mm) , einen Objektivdeckel aus Metall im Leica-Stil sowie eine hochwertige Handschlaufe enthält.

Käufer erhalten ein Set, das ein magnetisches Schutzcase mit , einen Objektivdeckel aus Metall im Leica-Stil sowie eine hochwertige Handschlaufe enthält. Datenschutz: Nur in der Leica Edition ist ein zusätzlicher, dedizierter Verschlüsselungschip verbaut, der Bildmetadaten und private Aufnahmen auf Hardware-Ebene sichert.

Vergleich: Standard vs. Leica Edition

Feature Xiaomi 17 Ultra (Standard) Xiaomi 17 Ultra (Leica Edition) Kamerasteuerung Touch-basiert Physischer Zoom- & Fokusring Optik Leica Summilux Leica APO-Summilux (optimiert) Gehäuse Glas / Glasfaser Titan-Akzente & Leica-Gravur Zubehör Standard-Case Pro-Photography Kit (Filter & Deckel) Software HyperOS 3.0 Exklusive Leica UI & Filter-Sets

Fazit: Die Leica Edition ist kein Marketing-Gag, sondern ein Werkzeug für Fotografen, die den physischen Umgang mit einer Kamera lieben. Der mechanische Ring und die APO-Optik machen es zum derzeit fortschrittlichsten „Kamera-Smartphone“ auf dem Markt.