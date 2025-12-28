Bixby 2.0: Der KI-Neustart in One UI 8.5

Mit dem Update auf One UI 8.5 (Beta-Start im Dezember 2025) spendiert Samsung seinem Sprachassistenten Bixby das wohl größte Upgrade seit Jahren. Während Bixby lange Zeit im Schatten von Google Gemini stand, positioniert Samsung ihn nun als spezialisierte, KI-gestützte Schnittstelle für die Gerätesteuerung.

1. Verständnis natürlicher Sprache

Die wichtigste Neuerung ist die Abkehr von starren Sprachbefehlen. Dank einer tieferen Integration von Large Language Models (LLM) versteht Bixby nun den Kontext und umgangssprachliche Formulierungen deutlich besser.

Keine exakten Befehle mehr: Du musst nicht mehr sagen: „Öffne die Einstellungen und stelle die Helligkeit auf 50%“. Sätze wie „Mach das Display ein bisschen dunkler“ oder „Ich erkenne hier kaum was“ reichen aus.

Kontext-Bewusstsein: Bixby weiß nun besser, was gerade auf dem Bildschirm passiert oder welche App du zuletzt genutzt hast, um darauf bezogene Fragen präziser zu beantworten.

2. „Frag alles, jederzeit“ – Direkte Antworten

Bixby fungiert nun stärker als Wissensdatenbank. Anstatt dich für komplexe Fragen einfach an eine Google-Suche weiterzuleiten, liefert der Assistent sofortige, detaillierte Antworten direkt im Overlay-Fenster.

Dies soll den Wechsel zwischen Apps minimieren. Informationen wie Wettervorhersagen oder Fakten erscheinen in kompakten Widgets, ohne die aktuelle App zu verlassen.

3. Der neue Unterhaltungsverlauf (Conversation History)

Ein oft gewünschtes Feature findet Einzug: Über ein neues Seitenpanel in der Bixby-App kannst du nun auf vergangene Interaktionen zugreifen.

Dies ist besonders hilfreich, wenn du Informationen aus einer früheren Anfrage (z. B. eine Adresse oder einen Code) noch einmal nachschlagen möchtest, ohne die Anfrage erneut stellen zu müssen.

4. Smarte Gerätesteuerung (Device Control)

Bixby wird zum „Super-User“ für dein Galaxy-System. Er findet Einstellungen nun auch dann, wenn du den exakten Namen der Funktion nicht kennst.

Fragen wie „Wo finde ich die Option für das Teilen mit dem Tablet?“ führen dich direkt zum neuen Storage Share-Feature von One UI 8.5.

Warum jetzt? Die Partnerschaft mit Perplexity

Branchenberichten zufolge nutzt Samsung im Hintergrund eine Kooperation mit der KI-Suchmaschine Perplexity. Während Bixby die lokale Gerätesteuerung übernimmt, werden komplexe Wissensfragen über die Cloud-Anbindung von Perplexity gelöst. Dies macht Bixby zu einem echten Konkurrenten für Gemini auf Samsung-Geräten.

Verfügbarkeit

Die neuen Bixby-Funktionen sind Teil der One UI 8.5 Beta, die seit dem 8. Dezember 2025 verteilt wird.

Geräte: Zuerst Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra.

Zuerst Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra. Zukunft: Die stabile Version wird für das Frühjahr 2026 erwartet und soll dann auch für ältere Modelle wie die S24-Serie sowie die aktuellen Foldables (Z Fold6/Flip6) ausgerollt werden.