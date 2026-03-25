Kracher-Preise bei sim.de: 50 GB für unter 10 Euro und dauerhafte Rabatte

Wer aktuell auf der Suche nach einem extrem günstigen Mobilfunktarif im 5G-Netz ist, sollte diese Woche einen Blick auf sim.de werfen. Der Discounter hat sein Portfolio massiv aufgestockt und bietet Tarife an, deren Preise auch nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten stabil bleiben – es gibt also keine versteckten Preissprünge nach zwei Jahren.

Die Aktions-Tarife im Überblick

Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet Flat mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS.

Datenvolumen Monatliche Grundgebühr Besonderheit 3 GB (1+2 GB) 2,99 € Der absolute Einsteiger-Preis 20 GB (4+16 GB) 4,99 € Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis 50 GB (10+40 GB) 8,99 € Ideal für Power-User 70 GB 12,99 € Maximale Freiheit für Streamer

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Bereitstellungspreis und Flexibilität

sim.de bietet bei diesen Angeboten zwei attraktive Optionen für unterschiedliche Bedürfnisse:

24 Monate Laufzeit: Hier entfällt der Bereitstellungspreis komplett ( 0 € ).

Hier entfällt der Bereitstellungspreis komplett ( ). Ohne Laufzeit (1 Monat): Wer flexibel bleiben möchte, zahlt einen einmaligen Bereitstellungspreis von 9,99 €. Die Kündigungsfrist beträgt in diesem Fall nur drei Monate.

Wichtige Fristen

Die Aktion ist zeitlich eng begrenzt. Die Tarife sind zu diesen Konditionen nur in folgendem Fenster verfügbar:

Aktionsstart: Dienstag, 24.03.2026 (11:00 Uhr)

Dienstag, 24.03.2026 (11:00 Uhr) Aktionsende: Freitag, 27.03.2026 (11:00 Uhr)

Fazit: Besonders der 50-GB-Tarif für unter 9 Euro setzt aktuell ein starkes Zeichen am Markt. Da der Preis dauerhaft bestehen bleibt, eignet sich das Angebot hervorragend für alle, die sich nicht alle zwei Jahre um einen neuen Vertrag kümmern möchten.