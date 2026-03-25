Kracher-Preise bei sim.de: 50 GB für unter 10 Euro und dauerhafte Rabatte

Wer aktuell auf der Suche nach einem extrem günstigen Mobilfunktarif im 5G-Netz ist, sollte diese Woche einen Blick auf sim.de werfen. Der Discounter hat sein Portfolio massiv aufgestockt und bietet Tarife an, deren Preise auch nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten stabil bleiben – es gibt also keine versteckten Preissprünge nach zwei Jahren.
Die Aktions-Tarife im Überblick
Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet Flat mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS.
|Datenvolumen
|Monatliche Grundgebühr
|Besonderheit
|3 GB (1+2 GB)
|2,99 €
|Der absolute Einsteiger-Preis
|20 GB (4+16 GB)
|4,99 €
|Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
|50 GB (10+40 GB)
|8,99 €
|Ideal für Power-User
|70 GB
|12,99 €
|Maximale Freiheit für Streamer
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Bereitstellungspreis und Flexibilität
sim.de bietet bei diesen Angeboten zwei attraktive Optionen für unterschiedliche Bedürfnisse:
- 24 Monate Laufzeit: Hier entfällt der Bereitstellungspreis komplett (0 €).
- Ohne Laufzeit (1 Monat): Wer flexibel bleiben möchte, zahlt einen einmaligen Bereitstellungspreis von 9,99 €. Die Kündigungsfrist beträgt in diesem Fall nur drei Monate.
Wichtige Fristen
Die Aktion ist zeitlich eng begrenzt. Die Tarife sind zu diesen Konditionen nur in folgendem Fenster verfügbar:
- Aktionsstart: Dienstag, 24.03.2026 (11:00 Uhr)
- Aktionsende: Freitag, 27.03.2026 (11:00 Uhr)
Fazit: Besonders der 50-GB-Tarif für unter 9 Euro setzt aktuell ein starkes Zeichen am Markt. Da der Preis dauerhaft bestehen bleibt, eignet sich das Angebot hervorragend für alle, die sich nicht alle zwei Jahre um einen neuen Vertrag kümmern möchten.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.