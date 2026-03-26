Samsung Galaxy Z Fold8 Wide: Erster Blick auf das Foldable im „Buch-Design“

Lange wurde darüber spekuliert, nun bringen exklusive Renderings von Android Headlines und dem bekannten Leaker OnLeaks Licht ins Dunkel: Samsung arbeitet an einer breiteren Version seines Foldables – dem Galaxy Z Fold8 Wide. Damit reagiert der Marktführer offenbar direkt auf das kommende „iPhone Fold“ und setzt auf ein Format, das wir bereits vom Google Pixel Fold kennen.
Inhaltsverzeichnis
Design-Revolution: Kurz und Breit
Der Name „Wide“ ist Programm. Im Gegensatz zur klassischen, eher schmalen Z Fold-Reihe, schlägt das Wide-Modell einen neuen Weg ein. Die geleakten Maße sprechen eine deutliche Sprache:
- Auseinandergefaltet: 123,9 x 161,4 x 4,9 mm
- Zusammengefaltet: 123,9 x 82,2 x 9,8 mm
Mit einer Dicke von nur 4,9 mm im geöffneten Zustand wäre es eines der dünnsten Foldables auf dem Markt. Das Gehäuse wirkt im Vergleich zum Standard-Modell fast quadratisch, was eine deutlich komfortablere Nutzung des Außendisplays im Alltag verspricht – das Tippen auf dem 5,4 Zoll Außenscreen dürfte weniger beengt sein als bisher.
Die inneren Werte: Power ohne Kompromisse
Trotz des neuen Formfaktors setzt Samsung bei der Hardware auf das absolute Maximum. Als Herzstück wird der Snapdragon 8 Elite Gen 5 erwartet (die „For Galaxy“-Edition), der für brachiale Performance und hohe Effizienz sorgt.
Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:
- Display: 7,6 Zoll Hauptdisplay (innen) / 5,4 Zoll Cover-Display (außen).
- Akku: Ein massiver 5.000 mAh Akku – ein deutliches Upgrade zur Standard-Reihe, das dank des breiteren Gehäuses möglich wird.
- Laden: Schnelles 45W kabelgebundenes Laden sowie 25W Wireless Charging.
- Kamera: Überraschenderweise zeigen die Renderings nur ein Dual-Kamera-System auf der Rückseite. Branchenexperten rätseln noch, ob Samsung hier zugunsten der extremen Dünne auf ein Teleobjektiv verzichtet oder einen neuartigen High-End-Sensor verbaut.
Strategischer Gegenschlag
Das Galaxy Z Fold8 Wide ist mehr als nur ein weiteres Smartphone; es ist Samsungs Antwort auf die Konkurrenz. Während das normale Galaxy Z Fold8 weiterhin Nutzer anspricht, die ein schmales Gerät bevorzugen, zielt das „Wide“ auf Produktivitäts-Fans und Video-Enthusiasten ab, denen das 4:3-ähnliche Format beim Arbeiten und Streamen entgegenkommt.
Zudem dient es als direkte Verteidigungslinie gegen Apple: Gerüchten zufolge soll das erste faltbare iPhone ein sehr ähnliches „Passport“-Format nutzen. Samsung möchte hier offenbar das Feld nicht kampflos überlassen.
Verfügbarkeit
Die Vorstellung wird für das Samsung Unpacked Event im Sommer 2026 erwartet, zusammen mit dem regulären Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.