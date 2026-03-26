Samsung Galaxy Z Fold8 Wide: Erster Blick auf das Foldable im „Buch-Design“

Lange wurde darüber spekuliert, nun bringen exklusive Renderings von Android Headlines und dem bekannten Leaker OnLeaks Licht ins Dunkel: Samsung arbeitet an einer breiteren Version seines Foldables – dem Galaxy Z Fold8 Wide. Damit reagiert der Marktführer offenbar direkt auf das kommende „iPhone Fold“ und setzt auf ein Format, das wir bereits vom Google Pixel Fold kennen.

Design-Revolution: Kurz und Breit

Der Name „Wide“ ist Programm. Im Gegensatz zur klassischen, eher schmalen Z Fold-Reihe, schlägt das Wide-Modell einen neuen Weg ein. Die geleakten Maße sprechen eine deutliche Sprache:

Auseinandergefaltet: 123,9 x 161,4 x 4,9 mm

123,9 x 161,4 x 4,9 mm Zusammengefaltet: 123,9 x 82,2 x 9,8 mm

Mit einer Dicke von nur 4,9 mm im geöffneten Zustand wäre es eines der dünnsten Foldables auf dem Markt. Das Gehäuse wirkt im Vergleich zum Standard-Modell fast quadratisch, was eine deutlich komfortablere Nutzung des Außendisplays im Alltag verspricht – das Tippen auf dem 5,4 Zoll Außenscreen dürfte weniger beengt sein als bisher.

Die inneren Werte: Power ohne Kompromisse

Trotz des neuen Formfaktors setzt Samsung bei der Hardware auf das absolute Maximum. Als Herzstück wird der Snapdragon 8 Elite Gen 5 erwartet (die „For Galaxy“-Edition), der für brachiale Performance und hohe Effizienz sorgt.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

Display: 7,6 Zoll Hauptdisplay (innen) / 5,4 Zoll Cover-Display (außen).

7,6 Zoll Hauptdisplay (innen) / 5,4 Zoll Cover-Display (außen). Akku: Ein massiver 5.000 mAh Akku – ein deutliches Upgrade zur Standard-Reihe, das dank des breiteren Gehäuses möglich wird.

Ein massiver Akku – ein deutliches Upgrade zur Standard-Reihe, das dank des breiteren Gehäuses möglich wird. Laden: Schnelles 45W kabelgebundenes Laden sowie 25W Wireless Charging .

Schnelles sowie . Kamera: Überraschenderweise zeigen die Renderings nur ein Dual-Kamera-System auf der Rückseite. Branchenexperten rätseln noch, ob Samsung hier zugunsten der extremen Dünne auf ein Teleobjektiv verzichtet oder einen neuartigen High-End-Sensor verbaut.

Strategischer Gegenschlag

Das Galaxy Z Fold8 Wide ist mehr als nur ein weiteres Smartphone; es ist Samsungs Antwort auf die Konkurrenz. Während das normale Galaxy Z Fold8 weiterhin Nutzer anspricht, die ein schmales Gerät bevorzugen, zielt das „Wide“ auf Produktivitäts-Fans und Video-Enthusiasten ab, denen das 4:3-ähnliche Format beim Arbeiten und Streamen entgegenkommt.

Zudem dient es als direkte Verteidigungslinie gegen Apple: Gerüchten zufolge soll das erste faltbare iPhone ein sehr ähnliches „Passport“-Format nutzen. Samsung möchte hier offenbar das Feld nicht kampflos überlassen.

Verfügbarkeit

Die Vorstellung wird für das Samsung Unpacked Event im Sommer 2026 erwartet, zusammen mit dem regulären Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8.