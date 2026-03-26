Samsung Galaxy A57 und A37 5G vorgestellt – Startpreise ab 420 Euro

Samsung demokratisiert seine KI-Funktionenweiter: Mit dem Galaxy A57 5G und dem Galaxy A37 5G ziehen Flaggschiff-Features wie „Circle to Search“ und fortschrittliche Bildbearbeitung in die populäre A-Serie ein. Besonders attraktiv für Käufer: Zum Verkaufsstart lockt Samsung mit starken Preisvorteilen und Speicher-Upgrades.
Inhaltsverzeichnis
Die Preise im Überblick
Samsung positioniert die neuen Modelle trotz deutlich erweiterter Software-Unterstützung und KI-Integration gewohnt kompetitiv:
- Samsung Galaxy A37 5G: Erhältlich ab 429 € (UVP).
- Samsung Galaxy A57 5G: Erhältlich ab 529 € (UVP).
Exklusive Vorteile zum Verkaufsstart
Wer schnell ist, kann den effektiven Preis deutlich drücken. Samsung bietet für den Zeitraum bis zum 18. April 2026 folgende Vorverkaufs-Aktionen an:
- Kostenloses Speicher-Upgrade: Käufer erhalten bei Bestellung der 128-GB-Variante ein Upgrade auf die nächsthöhere Speicherkonfiguration ohne Aufpreis.
- Hoher Eintauschwert: Bei Abgabe eines Altgeräts gewährt Samsung einen Ankaufswert von bis zu 425 €.
- Zusatz-Rabatt: Im Samsung Online Shop ist ein direkter Preisvorteil durch das Speicher-Upgrade von bis zu 45 € möglich.
- Absicherung: Der erste Monat des Versicherungsschutzes Samsung Care+ ist im monatlichen Tarif gratis enthalten.
Mehr Wert durch Langlebigkeit
Ein zentrales Argument für den Preis ist die verlängerte Nutzungsdauer. Samsung garantiert für beide Geräte mindestens 6 Jahre Software- und Sicherheitsupdates. Damit setzt die A-Serie neue Maßstäbe für die Wertbeständigkeit in der Mittelklasse.
Die Highlights der Geräte
- Awesome Intelligence: Funktionen wie der Transkriptions-Assistent, KI-gestützte Bildbearbeitung (Objektradierer, Bestes Gesicht) und Bixby/Gemini-Integration.
- Kamera-Power: Beide Modelle verfügen über einen 50-MP-Hauptsensor mit Nightography-Funktion für klare Aufnahmen bei Dunkelheit.
- Display & Akku: 6,7 Zoll große Super AMOLED-Displays mit 120 Hz und ein ausdauernder 5.000 mAh Akku mit 45 W Schnellladefunktion.
- Robustheit: Erstmalig in diesem Segment bieten beide Geräte einen vollwertigen Schutz nach IP68 (wasser- und staubgeschützt).
Verfügbarkeit
Die Geräte sind in Deutschland ab dem 10. April 2026 im Handel erhältlich. Das Galaxy A57 5G erscheint in vier „Awesome“-Farben (Navy, Gray, Icyblue, Lilac), das A37 5G unter anderem in Lavender und Graygreen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.