Samsung Galaxy A57 und A37 5G vorgestellt – Startpreise ab 420 Euro

Samsung demokratisiert seine KI-Funktionenweiter: Mit dem Galaxy A57 5G und dem Galaxy A37 5G ziehen Flaggschiff-Features wie „Circle to Search“ und fortschrittliche Bildbearbeitung in die populäre A-Serie ein. Besonders attraktiv für Käufer: Zum Verkaufsstart lockt Samsung mit starken Preisvorteilen und Speicher-Upgrades.

Die Preise im Überblick

Samsung positioniert die neuen Modelle trotz deutlich erweiterter Software-Unterstützung und KI-Integration gewohnt kompetitiv:

Samsung Galaxy A37 5G: Erhältlich ab 429 € (UVP).

Erhältlich ab (UVP). Samsung Galaxy A57 5G: Erhältlich ab 529 € (UVP).

Exklusive Vorteile zum Verkaufsstart

Wer schnell ist, kann den effektiven Preis deutlich drücken. Samsung bietet für den Zeitraum bis zum 18. April 2026 folgende Vorverkaufs-Aktionen an:

Kostenloses Speicher-Upgrade: Käufer erhalten bei Bestellung der 128-GB-Variante ein Upgrade auf die nächsthöhere Speicherkonfiguration ohne Aufpreis. Hoher Eintauschwert: Bei Abgabe eines Altgeräts gewährt Samsung einen Ankaufswert von bis zu 425 €. Zusatz-Rabatt: Im Samsung Online Shop ist ein direkter Preisvorteil durch das Speicher-Upgrade von bis zu 45 € möglich. Absicherung: Der erste Monat des Versicherungsschutzes Samsung Care+ ist im monatlichen Tarif gratis enthalten.

Mehr Wert durch Langlebigkeit

Ein zentrales Argument für den Preis ist die verlängerte Nutzungsdauer. Samsung garantiert für beide Geräte mindestens 6 Jahre Software- und Sicherheitsupdates. Damit setzt die A-Serie neue Maßstäbe für die Wertbeständigkeit in der Mittelklasse.

Die Highlights der Geräte

Awesome Intelligence: Funktionen wie der Transkriptions-Assistent, KI-gestützte Bildbearbeitung (Objektradierer, Bestes Gesicht) und Bixby/Gemini-Integration.

Funktionen wie der Transkriptions-Assistent, KI-gestützte Bildbearbeitung (Objektradierer, Bestes Gesicht) und Bixby/Gemini-Integration. Kamera-Power: Beide Modelle verfügen über einen 50-MP-Hauptsensor mit Nightography-Funktion für klare Aufnahmen bei Dunkelheit.

Beide Modelle verfügen über einen mit Nightography-Funktion für klare Aufnahmen bei Dunkelheit. Display & Akku: 6,7 Zoll große Super AMOLED-Displays mit 120 Hz und ein ausdauernder 5.000 mAh Akku mit 45 W Schnellladefunktion.

6,7 Zoll große Super AMOLED-Displays mit 120 Hz und ein ausdauernder mit 45 W Schnellladefunktion. Robustheit: Erstmalig in diesem Segment bieten beide Geräte einen vollwertigen Schutz nach IP68 (wasser- und staubgeschützt).

Verfügbarkeit

Die Geräte sind in Deutschland ab dem 10. April 2026 im Handel erhältlich. Das Galaxy A57 5G erscheint in vier „Awesome“-Farben (Navy, Gray, Icyblue, Lilac), das A37 5G unter anderem in Lavender und Graygreen.