Oster-Highlights bei Sparhandy: High-End-Deals im Check

Pünktlich zum Osterfest lässt Sparhandy die Preise purzeln. Wer auf der Suche nach den aktuellsten High-End-Smartphones oder einem neuen MacBook ist, findet heute drei Angebote, die im aktuellen Marktumfeld besonders hervorstechen. Highlight: Ein sattes Speicher-Upgrade beim neuen Xiaomi-Flaggschiff.
1. Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) – Unlimited Power
Das neue Flaggschiff von Samsung mit massiv Speicher und unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone-Netz.
- Gerät: Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB)
- Tarif: Vodafone Smart Ultimate Promo
- Leistung: Unbegrenzt 5G/LTE Datenvolumen, Telefon- & SMS-Flat
- Preis: 49,99 € monatlich
- Einmalige Zuzahlung: 149,95 €
- Vorteile: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, GigaKombi-berechtigt.
- Link: Zum S26 Ultra Deal
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2. Xiaomi 17 Ultra (1 TB) – Das Speicher-Monster
Hier profitieren Sie vom gratis Speicher-Upgrade: Sie erhalten die 1-Terabyte-Version zum Preis der 512-GB-Variante.
- Gerät: Xiaomi 17 Ultra (1.024 GB)
- Tarif: o2 Mobile Unlimited Max Aktion Handy15
- Leistung: Unbegrenzt 5G/LTE ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
- Preis: 54,99 € monatlich
- Einmalige Zuzahlung: 99,95 €
- Link: Zum Xiaomi 17 Ultra Deal
3. MacBook Neo – Mobiles Arbeiten leicht gemacht
Das neue MacBook mit dem extrem schnellen A18 Pro Chip im Bundle mit einem großen Datentarif.
- Gerät: MacBook Neo (13″, 8GB RAM, 256GB SSD)
- Tarif: o2 Mobile L Aktion
- Leistung: 100 GB 5G/LTE Datenvolumen (jedes Jahr 10 GB mehr durch Grow-Vorteil)
- Preis: 29,99 € monatlich
- Einmalige Zuzahlung: 29,95 €
- Link: Zum MacBook Neo Deal
Wichtige Zusatzinfos für alle Deals:
- Anschlussgebühr: Einmalig 39,99 € (sofern nicht anders im Warenkorb angegeben).
- Versandkosten (CPO): Einmalig 10,00 €.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.