Oster-Highlights bei Sparhandy: High-End-Deals im Check

Pünktlich zum Osterfest lässt Sparhandy die Preise purzeln. Wer auf der Suche nach den aktuellsten High-End-Smartphones oder einem neuen MacBook ist, findet heute drei Angebote, die im aktuellen Marktumfeld besonders hervorstechen. Highlight: Ein sattes Speicher-Upgrade beim neuen Xiaomi-Flaggschiff.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) – Unlimited Power

Das neue Flaggschiff von Samsung mit massiv Speicher und unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Gerät: Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB)

Samsung Galaxy S26 Ultra (512 GB) Tarif: Vodafone Smart Ultimate Promo

Vodafone Smart Ultimate Promo Leistung: Unbegrenzt 5G/LTE Datenvolumen, Telefon- & SMS-Flat

Unbegrenzt 5G/LTE Datenvolumen, Telefon- & SMS-Flat Preis: 49,99 € monatlich

49,99 € monatlich Einmalige Zuzahlung: 149,95 €

149,95 € Vorteile: 100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, GigaKombi-berechtigt.

100 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme, GigaKombi-berechtigt. Link: Zum S26 Ultra Deal

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

2. Xiaomi 17 Ultra (1 TB) – Das Speicher-Monster

Hier profitieren Sie vom gratis Speicher-Upgrade: Sie erhalten die 1-Terabyte-Version zum Preis der 512-GB-Variante.

Gerät: Xiaomi 17 Ultra (1.024 GB)

Xiaomi 17 Ultra (1.024 GB) Tarif: o2 Mobile Unlimited Max Aktion Handy15

o2 Mobile Unlimited Max Aktion Handy15 Leistung: Unbegrenzt 5G/LTE ohne Geschwindigkeitsbegrenzung

Unbegrenzt 5G/LTE ohne Geschwindigkeitsbegrenzung Preis: 54,99 € monatlich

54,99 € monatlich Einmalige Zuzahlung: 99,95 €

99,95 € Link: Zum Xiaomi 17 Ultra Deal

3. MacBook Neo – Mobiles Arbeiten leicht gemacht

Das neue MacBook mit dem extrem schnellen A18 Pro Chip im Bundle mit einem großen Datentarif.

Gerät: MacBook Neo (13″, 8GB RAM, 256GB SSD)

MacBook Neo (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) Tarif: o2 Mobile L Aktion

o2 Mobile L Aktion Leistung: 100 GB 5G/LTE Datenvolumen (jedes Jahr 10 GB mehr durch Grow-Vorteil)

100 GB 5G/LTE Datenvolumen (jedes Jahr 10 GB mehr durch Grow-Vorteil) Preis: 29,99 € monatlich

29,99 € monatlich Einmalige Zuzahlung: 29,95 €

29,95 € Link: Zum MacBook Neo Deal

Wichtige Zusatzinfos für alle Deals:

Anschlussgebühr: Einmalig 39,99 € (sofern nicht anders im Warenkorb angegeben).

Einmalig 39,99 € (sofern nicht anders im Warenkorb angegeben). Versandkosten (CPO): Einmalig 10,00 €.