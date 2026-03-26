Honor 600 lite: Vorverkauf in Deutschland gestartet – Akku-Monster im iPhone-Look

Mit dem Honor 600 lite bringt die ehemalige Huawei-Tochter Honor ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den deutschen Markt, das vor allem durch seine enorme Ausdauer und ein extrem helles Display besticht. Seit dem 25. März 2026 ist das Gerät offiziell im Vorverkauf erhältlich.

Design und Display: Ein Hauch von Premium

Das Erste, was beim Honor 600 lite ins Auge fällt, ist das Design: Mit seinen flachen Kanten und dem markanten Kameramodul erinnert es optisch stark an aktuelle iPhone-Modelle. Das Gehäuse ist mit 7,34 mm angenehm dünn, trotz des massiven Akkus im Inneren.

Das Herzstück der Frontseite ist das 6,6 Zoll große AMOLED-Display. Es bietet nicht nur eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz, sondern setzt mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 6.500 cd/m² (Peak) neue Maßstäbe in dieser Preisklasse. Damit bleibt der Bildschirm selbst unter direkter Sonneneinstrahlung mühelos ablesbar.

Hardware: Fokus auf Langlebigkeit

Unter der Haube arbeitet der MediaTek Dimensity 7100 Elite, ein effizienter 5G-Prozessor der Mittelklasse. In Deutschland startet das Gerät standardmäßig mit 8 GB Arbeitsspeicher und großzügigen 256 GB internem Speicher.

Die wahren Highlights sind jedoch:

Der Akku: Mit 6.520 mAh bietet das Honor 600 lite eine Kapazität, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Honor verspricht damit eine Laufzeit von bis zu drei Tagen bei moderater Nutzung. Geladen wird mit soliden 45 Watt.

Mit bietet das Honor 600 lite eine Kapazität, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Honor verspricht damit eine Laufzeit von bis zu drei Tagen bei moderater Nutzung. Geladen wird mit soliden 45 Watt. Die Kamera: Auf der Rückseite kommt eine 108-Megapixel-Hauptkamera zum Einsatz, die durch eine 5-MP-Ultraweitwinkel-Linse ergänzt wird.

Auf der Rückseite kommt eine zum Einsatz, die durch eine 5-MP-Ultraweitwinkel-Linse ergänzt wird. Robustheit: Das Smartphone verfügt über eine IP66-Zertifizierung, ist also besonders gut gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Der offizielle Verkaufsstart wurde auf den 25. März 2026 gelegt. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 399,90 Euro.

Für Schnellentschlossene gibt es attraktive Vorverkaufs-Angebote:

Farben: Das Gerät ist in Velvet Black (Schwarz), Velvet Gray (Grau) und Sprout Green (Grün) erhältlich.

Das Gerät ist in Velvet Black (Schwarz), Velvet Gray (Grau) und Sprout Green (Grün) erhältlich. Bundle-Aktionen: Im offiziellen Honor Store erhalten Käufer während der Launch-Phase oft kostenlose Beigaben wie die Honor Choice Earbuds oder zusätzliche Rabatte über die My HONOR App.

Im offiziellen Honor Store erhalten Käufer während der Launch-Phase oft kostenlose Beigaben wie die Honor Choice Earbuds oder zusätzliche Rabatte über die My HONOR App. Auslieferung: Erste Geräte werden laut Händlern wie MediaMarkt und Saturn ab dem 31. März 2026 an Kunden versandt.

Das Honor 600 lite richtet sich an Nutzer, die ein schickes, robustes Smartphone suchen und keine Lust auf das tägliche Aufladen haben. Während die Kameraausstattung (fehlendes Teleobjektiv) typisch für die Mittelklasse bleibt, sind das Display und der Akku echte Ansagen an die Konkurrenz von Samsung und Xiaomi.