Marktstart im Mai 2026: Motorolas „Razr Fold“ greift die Falt-Konkurrenz an

Motorola bereitet den großen Schlag im Segment der Foldables vor. Nachdem das Unternehmen jahrelang den Klapphandy-Markt mit der Razr-Reihe dominiert hat, steht nun das erste „Razr Fold“ im Buchformat in den Startlöchern. Einem aktuellen Leak von Rock Leaks zufolge wird das Gerät bereits im Mai 2026 offiziell erscheinen – und die technischen Daten lesen sich wie eine Kampfansage an Samsung und Google.
Trotz der massiven Hardware-Ausstattung setzt Motorola auf ein extrem dünnes Profil. Das Razr Fold soll im aufgeklappten Zustand lediglich 4,6 mm messen und im gefalteten Zustand auf 9,9 mm kommen. Mit einem Gewicht von 244 Gramm liegt es zwar stabil in der Hand, bleibt aber für ein Gerät dieser Größe bemerkenswert handlich. Besonders hervorzuheben ist der Schutz: Erstmals wird ein Foldable mit einer kombinierten IP48/IP49-Zertifizierung erwartet, was es nicht nur gegen Fremdkörper, sondern auch gegen Hochdruckreinigung und Wasserstrahlen schützt.
Das Razr Fold bietet eine beeindruckende Bildschirmfläche:
- Innen: Ein riesiges 8,1-Zoll-2K-LTPO-OLED-Display, das mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 6.000 Nits einen neuen Industriestandard setzt.
- Außen: Ein vollwertiges 6,6-OLED-Display (165 Hz), das durch das neue Gorilla Glass Ceramic 3 geschützt wird.
- Neu: Ein dedizierter AI-Button an der Gehäuseseite soll schnellen Zugriff auf die „Moto AI“-Funktionen ermöglichen, um Aufgaben wie Echtzeit-Übersetzungen oder Bildbearbeitung (Sketch to Image) zu beschleunigen.
Motorola macht bei der Fotografie keine Kompromisse mehr. Das rückseitige Kamerasystem besteht aus drei 50-Megapixel-Sensoren:
- Hauptkamera: Sony LYTIA-828 Sensor für extreme Detailtiefe.
- Ultraweitwinkel: Inklusive Makro-Funktion.
- Periskop-Teleobjektiv: Mit 3-fachem optischem Zoom und bis zu 100-fachem KI-Super-Resolution-Zoom.
Angetrieben wird das Kraftpaket vom Snapdragon 8 Gen 5, unterstützt von bis zu 16 GB RAM. Besonders beeindruckend für die geringe Bauhöhe ist der 6.000-mAh-Akku, der dank Silizium-Kohlenstoff-Technologie realisiert wurde. Geladen wird wahlweise mit 80W kabelgebunden oder 50W kabellos.
Das Gerät wurde bereits im Rahmen des MWC 2026 im März angeteasert. In Europa wird das Razr Fold voraussichtlich für 1.999 € (Modell mit 1 TB Speicher) an den Start gehen. Die Vorbestellungsphase beginnt gerüchteweise Mitte April, mit der offiziellen Auslieferung im Mai 2026.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.
1 Gedanke zu „Marktstart im Mai 2026: Motorolas „Razr Fold“ greift die Falt-Konkurrenz an“
wer soll denn ein Motorola Smartphone kaufen bei der Update-Politik?