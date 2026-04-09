Tarif-Turbo gezündet: Mega-Deals bei BigSim und sim24 gestartet

Schnäppchenjäger aufgepasst: Seit heute, Dienstag, den 07. April 2026, rollt eine neue Welle an Tiefpreis-Angeboten durch den Mobilfunkmarkt. Die Mobilfunkmarken BigSim und sim24 haben pünktlich um 11:00 Uhr den Startschuss für eine großangelegte Rabattaktion gegeben. Unter dem Motto „Vollgas“ wurden die Preise für beliebte Allnet-Flats massiv gesenkt – bei gleichzeitig deutlich erhöhtem Datenvolumen.

Die Highlights im Überblick

Besonders Vielsurfer kommen bei den aktuellen Aktionen auf ihre Kosten, da die Anbieter die monatliche GB-Zahl teils mehr als verdoppelt haben.

BigSim: Starke Leistung zum kleinen Preis

BigSim konzentriert sich auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet zwei attraktive Pakete an:

Der Einsteiger-Deal: Für nur 6,99 € (statt bisher 9,99 €) erhalten Kunden eine Allnet Flat mit insgesamt 25 GB (5 GB Basis + 20 GB Bonus).

Für nur (statt bisher 9,99 €) erhalten Kunden eine Allnet Flat mit insgesamt (5 GB Basis + 20 GB Bonus). Das Kraftpaket: Wer mehr Reserven benötigt, bekommt die Allnet Flat mit satten 60 GB (20 GB Basis + 40 GB Bonus) für monatlich 12,99 € statt 19,99 €.

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sim24.de: Maximale Ersparnis für Datennutzer

Noch drastischer fallen die Preissenkungen bei sim24 aus, wo teilweise über 60 % des ursprünglichen Grundpreises eingespart werden können:

Der Preis-Kracher: Die Allnet Flat mit 25 GB (15 GB Basis + 10 GB Bonus) ist bereits für 6,99 € erhältlich. Im Vergleich zum regulären Preis von 17,99 € ist dies eine enorme Ersparnis.

Die Allnet Flat mit (15 GB Basis + 10 GB Bonus) ist bereits für erhältlich. Im Vergleich zum regulären Preis von 17,99 € ist dies eine enorme Ersparnis. Die XL-Option: Für Power-User stellt sim24 eine Allnet Flat mit 70 GB (25 GB Basis + 45 GB Bonus) bereit. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 13,99 € statt der üblichen 24,99 €.

Die aktuellen Aktionen zeigen deutlich, dass der Konkurrenzdruck im Mobilfunksektor auch im Frühjahr 2026 hoch bleibt. Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Vertrag ist oder monatliche Fixkosten senken möchte, findet bei diesen „Vollgas“-Angeboten sehr starke Optionen im Bereich unter 15 Euro.

Die Tarife beinhalten in der Regel die üblichen Standards wie Telefonie- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Wie lange die Aktionen verfügbar sind, wurde noch nicht final kommuniziert – Interessenten sollten daher zeitnah prüfen, welches Paket am besten zum persönlichen Nutzungsverhalten passt.

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