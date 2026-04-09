OnePlus wagt den Sprung: Erster Gaming-Handheld im Anmarsch

In der Tech-Welt sorgt derzeit ein neuer Leak für Aufsehen: Der chinesische Hersteller OnePlus plant offenbar den Einstieg in den Markt der Gaming-Handhelds. Nachdem das Unternehmen jahrelang den Smartphone-Markt mit seinen „Flagship-Killern“ aufgemischt hat, scheint nun eine Expansion in dedizierte Gaming-Hardware bevorzustehen.

Die Gerüchteküche brodelt, seit der renommierte Leaker Digital Chat Station (DCS) auf Weibo ein erstes Bild geteilt hat. Der Entwurf unterscheidet sich deutlich von klassischen Smartphones:

Formfaktor: Das Gerät weist ein markantes, eher quadratisches und robusteres Design auf. Es wirkt dicker als ein herkömmliches Handy, was auf ein optimiertes Kühlsystem und einen größeren Akku hindeutet.

Das Gerät weist ein markantes, eher quadratisches und robusteres Design auf. Es wirkt dicker als ein herkömmliches Handy, was auf ein optimiertes Kühlsystem und einen größeren Akku hindeutet. Kameramodul: Überraschenderweise verfügt der Handheld über eine Rückkamera. Dies nährt Spekulationen, dass das Gerät eine Hybridlösung sein könnte – ein Gaming-Device, das auch Kernfunktionen eines Smartphones (wie Telefonie oder Fotografie) übernimmt.

Überraschenderweise verfügt der Handheld über eine Rückkamera. Dies nährt Spekulationen, dass das Gerät eine Hybridlösung sein könnte – ein Gaming-Device, das auch Kernfunktionen eines Smartphones (wie Telefonie oder Fotografie) übernimmt. Steuerung: Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten scheint OnePlus auf ein spezielles Layout zu setzen. Berichten zufolge liegt der Fokus stark auf FPS-Gaming (First-Person-Shooter), wobei eine Kombination aus physischen Schultertasten und hochpräziser Touch-Steuerung zum Einsatz kommen könnte.

Der Leaker Bald Panda hat die Informationen um technische Eckdaten ergänzt, die ein leistungsstarkes Innenleben vermuten lassen:

Display: Das Herzstück bildet ein 8-Zoll-Display . Diese Größe positioniert den Handheld ideal zwischen großen Smartphones und dem iPad Mini, was für ein immersives Spielerlebnis sorgt, ohne die Mobilität zu stark einzuschränken.

Das Herzstück bildet ein . Diese Größe positioniert den Handheld ideal zwischen großen Smartphones und dem iPad Mini, was für ein immersives Spielerlebnis sorgt, ohne die Mobilität zu stark einzuschränken. Prozessor: Unter der Haube soll ein Flaggschiff-SoC von MediaTek arbeiten. Aktuelle Leaks sprechen konkret vom Dimensity 9500 (Windspeed Edition) . Dieser Chip gilt als besonders effizient im Wärmemanagement – ein entscheidender Faktor für langanhaltende Gaming-Sessions.

Unter der Haube soll ein Flaggschiff-SoC von arbeiten. Aktuelle Leaks sprechen konkret vom . Dieser Chip gilt als besonders effizient im Wärmemanagement – ein entscheidender Faktor für langanhaltende Gaming-Sessions. Konnektivität: Da das Gerät angeblich über einen SIM-Slot verfügt, könnte es das erste echte „Gaming-Phone-Handheld-Hybrid“ von OnePlus werden, das 5G-fähig ist.

Der Zeitpunkt für diesen Vorstoß ist interessant. Während klassische Gaming-Phones wie die ASUS ROG-Serie oder Lenovos Legion-Reihe sich teilweise aus dem Markt zurückgezogen haben, entsteht eine Lücke für dedizierte Android-Handhelds. OnePlus könnte hier eine Brücke schlagen: Ein Gerät, das leistungsstärker als ein normales Handy ist, aber handlicher als ein PC-Handheld wie das Steam Deck.