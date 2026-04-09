Apple: iOS 26.4.1 wird verteilt – das ist neu

Das Update auf iOS 26.4.1, das gestern am 8. April 2026 veröffentlicht wurde, ist primär ein Wartungs-Update, das sich auf die Stabilität und Sicherheit konzentriert. Während die vorangegangene Version 26.4 viele neue Funktionen wie KI-Wiedergabelisten in Apple Music und neue Emojis einführte, dient diese Version der Fehlerbehebung.
- iCloud-Synchronisierung: Der wichtigste Fix betrifft einen kritischen Fehler, der die Synchronisierung von Daten über iCloud (CloudKit) verhinderte. Davon waren sowohl Apples eigene Passwörter-App als auch zahlreiche Drittanbieter-Apps betroffen.
- Speicheroptimierung: Erste Berichte von Nutzern deuten darauf hin, dass ein Problem behoben wurde, bei dem „Systemdaten“ unverhältnismäßig viel Speicherplatz belegten.
- Systemstabilität: Es wurden allgemeine Optimierungen vorgenommen, um Verzögerungen (Lags) und kleinere Bugs zu beseitigen, die seit der Veröffentlichung von iOS 26.4 gemeldet wurden.
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsupdates
- Das Update schließt mehrere Sicherheitslücken und wird daher allen Nutzern dringend empfohlen. Auch wenn Apple im offiziellen Changelog oft nur von „wichtigen Sicherheitsupdates“ spricht, ist die zeitnahe Installation ratsam, um das Gerät gegen bekannte Schwachstellen abzusichern.
Hintergrund zu iOS 26.4 (Vorgängerversion)
Da iOS 26.4.1 die Basis von 26.4 ergänzt, sind hier die wesentlichen Features, die erst vor kurzem eingeführt wurden:
- Apple Music: Der „Playlist Playground“ zur KI-gestützten Erstellung von Wiedergabelisten per Textprompt.
- Sicherheit: Die „Stolen Device Protection“ (Schutz für gestohlene Geräte) ist nun standardmäßig aktiviert.
- Neue Emojis: Insgesamt acht neue Zeichen, darunter ein Orca, eine Schatztruhe und eine Posaune.
- Offline-Shazam: Die Musikerkennung funktioniert nun eingeschränkt auch ohne aktive Datenverbindung und gleicht die Ergebnisse später ab.
Das Update steht für alle Geräte ab dem iPhone 11 sowie das iPhone SE (2. Generation) zum Download bereit.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.