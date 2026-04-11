Marktwende im ersten Quartal: Apple übernimmt globale Smartphone-Führung

Trotz eines allgemein rückläufigen Marktes konnte der US-Technologieriese Apple im ersten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Während die Konkurrenz mit Lieferengpässen und sinkender Nachfrage kämpft, sichert sich Apple erstmals zu Jahresbeginn die Spitzenposition vor Samsung.

Wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research am Freitag mitteilte, trotzte Apple dem negativen Branchentrend. Während der weltweite Smartphone-Absatz von Januar bis März um sechs Prozent schrumpfte, konnte Apple seine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent steigern.

Der allgemeine Rückgang im Sektor ist laut Expertenmeinung kein reines Nachfrageproblem, sondern eng mit der globalen Chip-Produktion verknüpft. Counterpoint-Analystin Shilpi Jain erklärte hierzu:

„Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Speicherhersteller KI-Rechenzentren gegenüber der Unterhaltungselektronik den Vorrang geben.“

Der enorme Bedarf an Hardware für Künstliche Intelligenz führt dazu, dass Ressourcen für klassische Consumer-Hardware wie Smartphones knapper und teurer werden. Zusätzlich belasteten die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Konsumstimmung in wichtigen Absatzmärkten.

Apple profitierte im abgelaufenen Quartal insbesondere von einem überraschend robusten Geschäft in China. Mit einem globalen Marktanteil von 21 Prozent setzte sich das Unternehmen aus Cupertino zum ersten Mal in einem Auftaktquartal an die Spitze der Branche.

Der bisherige Marktführer Samsung musste hingegen Verluste hinnehmen. Die Auslieferungen des südkoreanischen Konzerns sanken im Jahresvergleich um sechs Prozent, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht. Damit rutscht Samsung auf den zweiten Platz ab.

Hinter den beiden Branchenriesen folgen chinesische Hersteller, die jedoch mit unterschiedlichen Herausforderungen kämpfen:

Xiaomi: Belegt mit 13 Prozent Marktanteil den dritten Platz. Der Konzern verzeichnete laut Bericht jedoch den stärksten Rückgang unter den Top-5-Herstellern, was auf den intensiven Wettbewerb im mittleren Preissegment und die schwierige Komponenten-Verfügbarkeit zurückzuführen ist.

Belegt mit Marktanteil den dritten Platz. Der Konzern verzeichnete laut Bericht jedoch den stärksten Rückgang unter den Top-5-Herstellern, was auf den intensiven Wettbewerb im mittleren Preissegment und die schwierige Komponenten-Verfügbarkeit zurückzuführen ist. Oppo & Vivo: Diese Marken komplettieren die Top-5, sahen sich jedoch ebenfalls mit einem stagnierenden oder rückläufigen Absatz konfrontiert.

Die Wachstumszahlen von Apple unterstreichen die Strategie des Unternehmens, sich verstärkt im Premium-Segment zu positionieren, das sich in Krisenzeiten als deutlich resilienter erweist als der Massenmarkt. Analysten beobachten nun gespannt, ob Apple diesen Vorsprung halten kann, sobald die Speicherhersteller ihre Kapazitäten wieder breiter streuen oder die KI-Nachfrage ein Plateau erreicht.