iOS 26.5: Die neuen Funktionen im Überblick

Mit dem Release von iOS 26.5 bereitet Apple das iPhone-Betriebssystem auf den Endspurt vor der Vorstellung von iOS 27 vor. Während iOS 26 im vergangenen Jahr vor allem durch tiefgreifende KI-Integrationen bestach, konzentriert sich die Version 26.5 auf die Verfeinerung bestehender Dienste und die weitere Öffnung des Ökosystems aufgrund regulatorischer Anforderungen. Apple setzt mit dem kommenden Update auf eine stärkere Verzahnung von Künstlicher Intelligenz im Alltag und verbessert gleichzeitig die Kompatibilität mit Geräten anderer Hersteller – insbesondere für Nutzer in der EU.

1. KI-Upgrades für Siri und Texte

Die mit iOS 26 eingeführten „Writing Tools“ werden in Version 26.5 noch nahtloser integriert.

Sprachgesteuerte Textoptimierung: Nutzer können Siri nun direkt anweisen, den Entwurf einer Nachricht oder E-Mail zu überarbeiten (z. B. „Siri, fasse meine letzte Nachricht kürzer zusammen“), ohne manuell das Bearbeitungsmenü öffnen zu müssen.

Nutzer können Siri nun direkt anweisen, den Entwurf einer Nachricht oder E-Mail zu überarbeiten (z. B. „Siri, fasse meine letzte Nachricht kürzer zusammen“), ohne manuell das Bearbeitungsmenü öffnen zu müssen. Smart Summaries für Messenger: Die intelligenten Zusammenfassungen in den Mitteilungen, die bisher vorrangig für Mails und iMessage funktionierten, werden auf Drittanbieter wie Telegram und WhatsApp ausgeweitet. So erkennt das System längere Chat-Verläufe und bietet eine kurze Vorschau direkt auf dem Sperrbildschirm.

2. Öffnung des Ökosystems (EU-Fokus)

Im Zuge des Digital Markets Act (DMA) weitet Apple Funktionen aus, die bisher exklusiv eigener Hardware vorbehalten waren:

Live Activities für Drittanbieter-Zubehör: Smartwatches und Fitness-Tracker anderer Marken können künftig „Live-Aktivitäten“ des iPhones (wie Lieferstatus oder Sportergebnisse) nativ auf ihren Displays anzeigen.

Smartwatches und Fitness-Tracker anderer Marken können künftig „Live-Aktivitäten“ des iPhones (wie Lieferstatus oder Sportergebnisse) nativ auf ihren Displays anzeigen. Intelligentes Audio-Switching: Erste Hinweise im Code deuten darauf hin, dass das automatische Wechseln der Audioquelle zwischen iPhone und Kopfhörern künftig auch mit zertifizierten Modellen von Drittherstellern ähnlich komfortabel wie mit AirPods funktionieren könnte.

3. Messaging: RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Nachdem Apple den RCS-Standard bereits implementiert hat, bringt iOS 26.5 ein entscheidendes Sicherheitsupdate. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Chats (zwischen iPhone und Android) befindet sich aktuell in der Testphase. Damit werden Gruppenchats und Medienberichte mit Nicht-iPhone-Nutzern deutlich sicherer.

4. Neue Funktionen für Apple Maps und Wallet

Suggested Places: Die Karten-App erhält eine überarbeitete Suche, die basierend auf Bewegungsmustern und Tageszeit zwei „vorgeschlagene Orte“ direkt unter dem Suchfeld anzeigt – eine hilfreiche Entdeckungsfunktion für den Alltag.

Die Karten-App erhält eine überarbeitete Suche, die basierend auf Bewegungsmustern und Tageszeit zwei „vorgeschlagene Orte“ direkt unter dem Suchfeld anzeigt – eine hilfreiche Entdeckungsfunktion für den Alltag. Wallet & Digital ID: Die Integration digitaler Ausweisdokumente wird weiter ausgebaut, um mehr Akzeptanzstellen (z. B. an Flughäfen oder in Behörden) direkt über das iPhone zu unterstützen.

5. App Store: Neue Abo-Modelle

Für Nutzer, die sich nicht zwischen monatlicher Flexibilität und jährlichem Rabatt entscheiden können, führt Apple eine neue Option ein: Jahresabonnements mit monatlicher Ratenzahlung. Dies soll den Einstieg in teurere Pro-Apps erleichtern, indem der Jahrespreis bequem in zwölf Teilen abgebucht wird.

Die aktuelle Beta-Phase deutet auf eine Veröffentlichung Mitte Mai 2026 hin. Kurz darauf wird Apple im Juni auf der WWDC 2026 bereits den Nachfolger iOS 27 präsentieren, der Gerüchten zufolge den Fokus noch stärker auf eine autonome, vorausschauende Benutzeroberfläche legen soll.