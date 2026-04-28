Tarif-Update bei Happy SIM: Mehr Speed und Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM dreht weiter an der Leistungsschraube. Nachdem erst letzte Woche die Geschwindigkeit im Unlimited-Sektor massiv angehoben wurde, folgt morgen der nächste Paukenschlag für den kleinsten Tarif. Wir haben die Details zu den neuen Konditionen im o2-Netz.

Frische Upgrades: Das ändert sich

Happy SIM zeigt sich aktuell besonders dynamisch. Während der Unlimited-Tarif bereits seit letzter Woche mit deutlich mehr Speed glänzt, profitiert ab morgen, 10:00 Uhr, auch die Einsteiger-Option:

Speed-Boost: Der Unlimited-Tarif wurde von eher gemächlichen 15 Mbit/s auf alltagstaugliche 50 Mbit/s hochgestuft.

Der Unlimited-Tarif wurde von eher gemächlichen 15 Mbit/s auf alltagstaugliche hochgestuft. Daten-Plus: Der kleinste Tarif erhält ein sattes Upgrade von 15 GB auf 25 GB monatliches Datenvolumen.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Die Tarife im Check

Zwar gibt es auf dem Markt punktuell Angebote mit noch mehr Daten für den gleichen Preis, doch Happy SIM punktet vor allem durch die dauerhaft niedrigen Grundgebühren und die moderne 5G-Anbindung. Besonders der Unlimited Advanced für rund 20 Euro ist für Vielsurfer aktuell ein Preis-Leistungs-Favorit.

1. Der Einsteiger: Allnet Flat 25 GB

Ideal für Nutzer, die eine solide Basis suchen. Ab morgen gibt es hier 10 GB extra.

Volumen: 25 GB 5G (statt bisher 15 GB)

25 GB 5G (statt bisher 15 GB) Speed: Bis zu 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload)

Bis zu 50 Mbit/s (32 Mbit/s Upload) Preis: 6,99 € mtl. (statt 19,99 €)

6,99 € mtl. (statt 19,99 €) Anschlusspreis: 9,99 €

9,99 € Link: Hier zum 25 GB Angebot

2. Der Preis-Leistungs-Tipp: Allnet Flat 60 GB

Dieser Tarif ist besonders attraktiv für Power-User, da er zwei Monate Grundgebühr schenkt.

Volumen: 60 GB 5G

60 GB 5G Special: 2 Freimonate (Ersparnis: 19,98 €)

(Ersparnis: 19,98 €) Preis: 9,99 € mtl. (statt 34,99 €)

9,99 € mtl. (statt 34,99 €) Anschlusspreis: 9,99 €

9,99 € Link: Hier zum 60 GB Angebot

3. Das Sorglos-Paket: o2 Unlimited Advanced

Für alle, die niemals auf ihr Datenvolumen schauen möchten.

Volumen: Unbegrenzt 5G

Unbegrenzt 5G Speed: 50 Mbit/s (optimiert von 15 Mbit/s)

50 Mbit/s (optimiert von 15 Mbit/s) Preis: 19,99 € mtl. (statt 54,99 €)

19,99 € mtl. (statt 54,99 €) Anschlusspreis: 9,99 €

9,99 € Link: Hier zum Unlimited Angebot

Wichtige Details im Überblick

Alle Tarife werden im Netz von Telefónica (o2) realisiert und beinhalten eine Allnet- sowie SMS-Flat in alle deutschen Netze. Praktische Features wie VoLTE und WiFi-Calling sind standardmäßig mit an Bord.

Besonders flexibel: Der Vertragsbeginn kann bis zu 120 Tage in die Zukunft geschoben werden – ideal, wenn der aktuelle Vertrag erst in ein paar Monaten ausläuft, man sich den Preis aber jetzt schon sichern möchte. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate bei einer Kündigungsfrist von nur einem Monat zum Ende der Laufzeit.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel