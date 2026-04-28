Huawei Mate XT2 Leak: Die nächste Generation des Tri-Fold steht bevor

Huawei bereitet offenbar den Nachfolger des weltweit ersten kommerziellen Tri-Fold-Smartphones vor. Neue Leaks deuten darauf hin, dass das Mate XT2 nicht nur leistungsstärker, sondern vor allem robuster und ausdauernder werden soll. Mit dem Fokus auf Produktivität rückt das Gerät immer näher an die Funktionalität eines vollwertigen Laptops heran.

1. Release-Zeitraum: Launch im zweiten Halbjahr 2026

Aktuellen Informationen aus der Zuliefererkette und von bekannten Insidern (wie Hyperdimensional Realm auf Weibo) zufolge plant Huawei den Release des Mate XT2 für das vierte Quartal 2026, voraussichtlich im Oktober. Damit würde das Gerät gemeinsam mit der neuen Mate 90-Serie präsentiert werden. Dieser Zeitplan unterstreicht Huaweis Strategie, seine Flaggschiff-Reihen im Herbst zu bündeln, um direkt mit der Konkurrenz im Premium-Sektor zu konkurrieren.

2. Herzstück: Der neue Kirin 9050 Pro

Eines der wichtigsten Upgrades findet unter der Haube statt. Das Mate XT2 soll vom Kirin 9050 Pro angetrieben werden.

Fokus auf KI: Der Chip wurde laut Leaks speziell für On-Device-KI optimiert. Eine verbesserte NPU (Neural Processing Unit) soll komplexe Aufgaben wie Echtzeit-Übersetzungen und fortschrittliche Bildbearbeitung ohne Cloud-Anbindung ermöglichen.

Der Chip wurde laut Leaks speziell für On-Device-KI optimiert. Eine verbesserte NPU (Neural Processing Unit) soll komplexe Aufgaben wie Echtzeit-Übersetzungen und fortschrittliche Bildbearbeitung ohne Cloud-Anbindung ermöglichen. Effizienz: Trotz der enormen Displayfläche soll der Chip durch ein effizienteres Fertigungsverfahren die Wärmeentwicklung im extrem dünnen Gehäuse besser kontrollieren.

3. Design & Hardware: Fokus auf Langlebigkeit

Huawei scheint die Schwachstellen der ersten Generation direkt anzugehen:

Verbessertes Scharnier: Ein überarbeiteter Mechanismus soll den sichtbaren „Knick“ im Display weiter reduzieren und die mechanische Belastbarkeit erhöhen.

Ein überarbeiteter Mechanismus soll den sichtbaren „Knick“ im Display weiter reduzieren und die mechanische Belastbarkeit erhöhen. Größerer Akku: Trotz der komplexen Faltbauweise wird ein Akku mit über 6.000 mAh erwartet (ein deutlicher Sprung von den 5.600 mAh des Vorgängers).

Trotz der komplexen Faltbauweise wird ein Akku mit über erwartet (ein deutlicher Sprung von den 5.600 mAh des Vorgängers). Stylus-Support: Um das 10,2-Zoll-Display voll auszunutzen, soll das Mate XT2 nun auch offiziell einen Eingabestift unterstützen, was es zu einem ernsthaften Werkzeug für Designer und Manager macht.

4. Software: HarmonyOS für „Heavy Multitasking“

Das Betriebssystem HarmonyOS (in der Version für Ende 2026) soll speziell für das dreifach faltbare Format optimiert werden:

Nahtlose Modi: Das System erkennt blitzschnell, ob das Gerät im Single-, Dual- oder Triple-Screen-Modus genutzt wird, und passt die App-Layouts ohne Verzögerung an.

Das System erkennt blitzschnell, ob das Gerät im Single-, Dual- oder Triple-Screen-Modus genutzt wird, und passt die App-Layouts ohne Verzögerung an. PC-ähnliche Erfahrung: Erwartet werden verbesserte Fenster-Manager und eine Taskleiste, die Desktop-Multitasking imitiert. Damit soll das Mate XT2 in der Lage sein, unterwegs Office-Anwendungen so effizient wie ein Tablet oder kleines Notebook zu handhaben.

5. Kamera-Upgrade

Die Optik soll sich an der aktuellen Mate X7-Serie orientieren. Gerüchteweise kommt ein Kamerasystem mit einer 50-MP-Hauptkamera (variable Blende), einem Periskop-Teleobjektiv und einer verbesserten Ultraweitwinkel-Linse zum Einsatz.

Während das erste Mate XT noch als technologisches Prestige-Objekt galt, zielt das Mate XT2 klar auf den Business-Alltag ab. Mit mehr Rechenpower, einem langlebigeren Display und tiefgreifender KI-Integration könnte Huawei seine Führungsposition im Markt für faltbare Endgeräte weiter festigen – vorausgesetzt, die Software-Optimierung kann mit der beeindruckenden Hardware mithalten.