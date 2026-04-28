Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung hat sein erstes dreifach faltbares Smartphone, das Galaxy Z TriFold, bereits auf den Markt gebracht – allerdings in einer Form, die viele Fans überrascht hat. Während das Gerät technologisch neue Maßstäbe setzte, sorgt die aktuelle Verfügbarkeit für Frust. Die Situation um das „Galaxy Z TriFold“ ist insgesamt ungewöhnlich und erinnert eher an eine streng limitierte Sneaker-Veröffentlichung als an einen klassischen Smartphone-Launch.
1. Das „Limitierte“ Debüt
Entgegen der Erwartung einer Massenproduktion hat Samsung das Galaxy Z TriFold im Januar 2026 als eine Art „Ultra-Premium-Konzept“ auf den Markt gebracht. Mit einem stolzen Preis von 2.899 US-Dollar richtete es sich an absolute Enthusiasten.
Das Gerät bot:
- 10-Zoll-Hauptdisplay: Im voll entfalteten Zustand verwandelt es sich in ein vollwertiges Tablet.
- Knitterfreie OLED-Technologie: Auf der CES 2026 präsentierte Samsung ein neues Panel, das die berüchtigte Falte im Display fast vollständig verschwinden lässt.
- Snapdragon 8 Elite: Ausgestattet mit dem aktuell stärksten Prozessor für maximale Multitasking-Performance.
2. Der Status Quo: „Sold Out“ und eingestellt
Die wohl wichtigste Nachricht für Kaufinteressenten: Das Galaxy Z TriFold ist aktuell offiziell ausverkauft und wurde laut Berichten von Bloomberg und CHIP in Märkten wie den USA bereits wieder eingestellt.
Samsung scheint das Modell als eine Art großangelegten Feldtest genutzt zu haben. Die geringen Stückzahlen waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, und das Unternehmen hat bestätigt, dass es vorerst keine Nachlieferungen für dieses spezifische Modell geben wird. Käufer, die leer ausgingen, müssen nun auf den Gebrauchtmarkt oder den Nachfolger hoffen.
3. Was wir über den Nachfolger wissen (Galaxy Z TriFold 2 / „Wide“)
Trotz (oder gerade wegen) des schnellen Ausverkaufs arbeitet Samsung unter Hochdruck an der nächsten Generation. Aktuelle Leaks von Ende April 2026 deuten auf eine strategische Kurskorrektur hin:
- Das „Wide“-Konzept: Neue Patent-Skizzen zeigen ein Gerät, das im geschlossenen Zustand nicht mehr so schmal und langgestreckt ist wie bisherige Folds, sondern eher einem Reisepass ähnelt. Dies soll die Bedienbarkeit des Außendisplays massiv verbessern.
- Dünneres Design: Die größte Kritik am ersten TriFold war die Dicke im zusammengeklappten Zustand. Der Nachfolger soll durch eine neue Scharnier-Architektur deutlich schlanker werden.
- Massenmarkt-Tauglichkeit: Insider vermuten, dass Samsung die Produktion für das nächste Modell drastisch hochfahren wird, um es zu einem regulären Teil des Portfolios (neben dem Z Fold 8 und Z Flip 8) zu machen.
4. Software-Support
Ein Trostpflaster für die wenigen Besitzer des ersten TriFold: Samsung hat ein Update-Versprechen von 7 Jahren für Android-Versionen und Sicherheits-Patches gegeben. Das April-Update 2026 wurde bereits ausgerollt und bringt neben Sicherheitsfixes auch erste KI-Optimierungen für das 10-Zoll-Layout.
Wer jetzt ein Samsung-Tri-Fold kaufen möchte, hat aktuell schlechte Karten – es sei denn, man ist bereit, horrende Sammlerpreise zu zahlen. Die gute Nachricht: Der Erfolg des „Testlaufs“ hat Samsung bewiesen, dass der Markt bereit für das 10-Zoll-Taschenformat ist. Mit einer Ankündigung der nächsten Generation wird spätestens zum Unpacked Event im Spätsommer/Herbst 2026 gerechnet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.