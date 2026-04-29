Streaming-Markt Q1 2026: Netflix und Prime Video Kopf an Kopf – HBO Max feiert Debüt

Der deutsche Streaming-Markt bleibt auch im ersten Quartal 2026 in Bewegung. Die neuesten Daten des Streaming-Guides JustWatch verdeutlichen, dass sich der Wettbewerb durch neue Player und ein starkes Wachstum bestehender Nischenanbieter weiter verschärft. Die Analyse basiert auf über neun Millionen Nutzerinteraktionen in Deutschland und bietet somit einen präzisen Einblick in die aktuelle Nachfrageentwicklung.

Die Spitzenreiter: Ein Duell auf Augenhöhe

An der Spitze des Marktes hat sich ein stabiles Bi-Pol gebildet. Netflix und Amazon Prime Video dominieren weiterhin das Geschehen und sichern sich mit jeweils 24 % Marktanteil den Thron. Trotz der wachsenden Konkurrenz gelingt es beiden Branchenriesen, ihre Vormachtstellung zu behaupten und fast die Hälfte des gesamten Nutzerinteresses auf sich zu vereinen.

HBO Max startet durch – Lokale Anbieter zeigen Stärke

Besondere Aufmerksamkeit erregte in den ersten drei Monaten des Jahres der Markteintritt von HBO Max. Der Dienst schaffte es aus dem Stand, einen Marktanteil von 2 % zu erobern. Branchenkenner werten dies als beachtlichen Erfolg in einem bereits stark gesättigten Umfeld.

Gleichzeitig beweisen deutsche Plattformen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen die Konkurrenz aus Übersee:

RTL+ konnte seine Position deutlich ausbauen und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2 Prozentpunkten .

konnte seine Position deutlich ausbauen und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von . Dieser Zuwachs unterstreicht die Bedeutung lokaler Inhalte und einer starken regionalen Markenbindung.

Apple TV+ setzt Wachstumskurs fort

Ein weiterer Gewinner des Quartals ist Apple TV+. Der Dienst bestätigt seinen Ruf als einer der am schnellsten wachsenden Akteure im Markt. Mit einem jährlichen Zuwachs von ebenfalls 2 Prozentpunkten festigt Apple seine Strategie, durch hochwertige Eigenproduktionen kontinuierlich Publikumsschichten zu erschließen.

Die Daten von JustWatch für das erste Quartal 2026 zeigen, dass der deutsche Markt zwar von den großen Playern angeführt wird, aber noch immer Platz für dynamische Verschiebungen bietet. Der erfolgreiche Start von HBO Max und die Stärke von RTL+ signalisieren, dass der Kampf um die Gunst der Zuschauer künftig noch stärker über exklusive Inhalte und eine differenzierte Markenführung entschieden wird.