Mega-Update bei Mega SIM: Massive 5G-Datenpakete bis zu 300 GB

Wer auf der Suche nach extrem viel Datenvolumen zum kleinen Preis ist, sollte jetzt aufpassen. Mega SIM hat sein Portfolio im Telefónica-Netz massiv aufgewertet und bietet ab sofort neue 5G-Tarife an, die vor allem durch ihre enorme Kapazität und attraktive Einstiegshürden überzeugen.

Die neue Aktion von Mega SIM richtet sich klar an Power-User und alle, die ihr Smartphone unterwegs ohne Kompromisse als Hotspot oder für Streaming nutzen wollen. Besonders attraktiv: Bei den größeren Paketen entfällt aktuell der Anschlusspreis komplett.

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Die neuen Tarife im Überblick

Alle Angebote beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie den Zugang zum modernen 5G-Netz von Telefónica. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

1. Der Preis-Brecher: 100 GB für unter 18 Euro

Für Nutzer, die eine hohe Reserve brauchen, ohne das Budget zu sprengen.

Datenvolumen: 100 GB 5G

100 GB 5G Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s

Bis zu 50 Mbit/s Grundgebühr: 17,99 € mtl.

17,99 € mtl. Anschlusspreis: 19,99 €

2. Der Favorit: 250 GB ohne Anschlusspreis

Das ideale Paket für alle, die das Wort „Datenlimit“ aus ihrem Wortschatz streichen wollen.

Datenvolumen: 250 GB 5G

250 GB 5G Geschwindigkeit: Bis zu 150 Mbit/s

Bis zu 150 Mbit/s Grundgebühr: 21,99 € mtl.

21,99 € mtl. Besonderheit: 0,00 € Anschlusspreis

3. Das Kraftpaket: 300 GB Highspeed

Maximale Leistung für maximale Ansprüche – hier gibt es zusätzlich den vollen Speed.

Datenvolumen: 300 GB 5G

300 GB 5G Geschwindigkeit: Bis zu 300 Mbit/s

Bis zu 300 Mbit/s Grundgebühr: 24,99 € mtl.

24,99 € mtl. Besonderheit: 0,00 € Anschlusspreis

Fazit: Lohnt sich der Wechsel?

Mega SIM setzt mit diesen Preisen die Konkurrenz unter Druck. Insbesondere der 250-GB-Tarif sticht hervor: Für einen geringen Aufpreis gegenüber dem 100-GB-Modell erhält man mehr als das Doppelte an Volumen, eine höhere Geschwindigkeit (150 Mbit/s statt 50 Mbit/s) und spart sich zudem die knapp 20 Euro Anschlussgebühr.

Wer also viel unterwegs streamt oder regelmäßig große Downloads tätigt, findet hier aktuell eines der stärksten Angebote im o2-Netz. Die Aktion ist ab sofort gültig und kann direkt über die Plattform gebucht werden.

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