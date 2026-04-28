Mega-Update bei Mega SIM: Massive 5G-Datenpakete bis zu 300 GB

Wer auf der Suche nach extrem viel Datenvolumen zum kleinen Preis ist, sollte jetzt aufpassen. Mega SIM hat sein Portfolio im Telefónica-Netz massiv aufgewertet und bietet ab sofort neue 5G-Tarife an, die vor allem durch ihre enorme Kapazität und attraktive Einstiegshürden überzeugen.
Die neue Aktion von Mega SIM richtet sich klar an Power-User und alle, die ihr Smartphone unterwegs ohne Kompromisse als Hotspot oder für Streaming nutzen wollen. Besonders attraktiv: Bei den größeren Paketen entfällt aktuell der Anschlusspreis komplett.
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Inhaltsverzeichnis
Die neuen Tarife im Überblick
Alle Angebote beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie den Zugang zum modernen 5G-Netz von Telefónica. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.
1. Der Preis-Brecher: 100 GB für unter 18 Euro
Für Nutzer, die eine hohe Reserve brauchen, ohne das Budget zu sprengen.
- Datenvolumen: 100 GB 5G
- Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s
- Grundgebühr: 17,99 € mtl.
- Anschlusspreis: 19,99 €
2. Der Favorit: 250 GB ohne Anschlusspreis
Das ideale Paket für alle, die das Wort „Datenlimit“ aus ihrem Wortschatz streichen wollen.
- Datenvolumen: 250 GB 5G
- Geschwindigkeit: Bis zu 150 Mbit/s
- Grundgebühr: 21,99 € mtl.
- Besonderheit: 0,00 € Anschlusspreis
3. Das Kraftpaket: 300 GB Highspeed
Maximale Leistung für maximale Ansprüche – hier gibt es zusätzlich den vollen Speed.
- Datenvolumen: 300 GB 5G
- Geschwindigkeit: Bis zu 300 Mbit/s
- Grundgebühr: 24,99 € mtl.
- Besonderheit: 0,00 € Anschlusspreis
Fazit: Lohnt sich der Wechsel?
Mega SIM setzt mit diesen Preisen die Konkurrenz unter Druck. Insbesondere der 250-GB-Tarif sticht hervor: Für einen geringen Aufpreis gegenüber dem 100-GB-Modell erhält man mehr als das Doppelte an Volumen, eine höhere Geschwindigkeit (150 Mbit/s statt 50 Mbit/s) und spart sich zudem die knapp 20 Euro Anschlussgebühr.
Wer also viel unterwegs streamt oder regelmäßig große Downloads tätigt, findet hier aktuell eines der stärksten Angebote im o2-Netz. Die Aktion ist ab sofort gültig und kann direkt über die Plattform gebucht werden.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.