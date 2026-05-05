Telekom-Aktion: Hohe Boni und Rabatte für die Samsung Galaxy S26-Serie und das A57 5G

Die Telekom hat zum Mai 2026 eine umfassende Vorteilsaktion für aktuelle Samsung-Smartphones gestartet. Im Mittelpunkt stehen die neue Galaxy S26-Serie sowie das Mittelklasse-Modell Galaxy A57 5G. Käufer können im Aktionszeitraum von einer Kombination aus Ankaufsboni, Direkt-Rabatten und attraktiven Tarif-Konditionen profitieren.
Attraktive Ankaufsboni bei Altgeräte-Einsendung
Wer sich zwischen dem 01.05. und dem 08.06.2026 für eines der Aktionsgeräte entscheidet, kann durch die Einsendung eines Altgeräts einen signifikanten Ankaufsbonus erhalten. Der Versand des alten Smartphones muss dabei im Zeitraum vom 01.05. bis zum 29.06.2026 erfolgen.
Die Höhe des Bonus richtet sich nach dem gewählten Neugerät:
- 250 € Bonus: Samsung Galaxy S26 Ultra
- 150 € Bonus: Samsung Galaxy S26 und S26+
- 100 € Bonus: Samsung Galaxy A57 5G
Exklusiver Zeitvorteil: 200 € Zusatz-Rabatt
Besonders schnellentschlossene Kunden profitieren doppelt: Vom 04.05. bis zum 11.05.2026 gewährt die Telekom einen zusätzlichen Rabatt von 200 € auf alle Modelle der Galaxy S26-Serie. Dieser Vorteil gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden bei einer Vertragsverlängerung. Besonders attraktiv: Der Rabatt ist mit einem Cashback von bis zu 240 € kombinierbar, was die effektiven Anschaffungskosten deutlich senkt.
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In Verbindung mit dem Tarif MagentaMobil L bietet die Telekom die S26-Serie zu spezialisierten monatlichen Raten (bei einer Laufzeit von 36 Monaten) und einer minimalen Einmalzahlung an:
|Modell
|Einmalpreis
|Monatlicher Aufpreis (36 Raten)
|Galaxy S26 (256 GB)
|1,00 €
|13,00 €
|Galaxy S26+ (256 GB)
|1,00 €
|19,75 €
|Galaxy S26 Ultra (256 GB)
|1,00 €
|20,00 €
Diese Hardware-Optionen ergänzen die Leistungen des MagentaMobil L Tarifs und ermöglichen den Einstieg in die neueste Smartphone-Generation ohne hohe initiale Investitionskosten. Interessenten können die Angebote über die entsprechenden Aktionsseiten wahrnehmen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.