Frischer Look für das iPhone: Google rollt neues Gemini-UI für iOS aus

Google setzt seine Produktoffensive im Bereich der Künstlichen Intelligenz fort und spendiert der Gemini-App auf iOS ein umfassendes Design-Update. Das Ziel: Die Bedienung soll intuitiver werden, während die Integration in das Apple-Ökosystem tiefer greift.

iPhone-Nutzer, die die Gemini-App verwenden, dürfen sich über eine modernisierte Oberfläche freuen. Google hat damit begonnen, ein neues UI (User Interface) auszurollen, das den Fokus noch stärker auf die direkte Interaktion mit dem KI-Assistenten legt. Das Update ist Teil der Strategie, Gemini als primären Begleiter auf mobilen Endgeräten zu etablieren.

Was ist neu am Gemini-UI?

Die auffälligste Änderung betrifft die Startseite der App (@/Reddit GeminiAI). Während die bisherige Version oft überladen wirkte, setzt das neue Design auf eine cleane, minimalistische Ästhetik:

Zentrales Chat-Fenster: Der Eingabebereich wurde prominenter platziert, um den Dialog sofort nach dem App-Start zu ermöglichen.

Der Eingabebereich wurde prominenter platziert, um den Dialog sofort nach dem App-Start zu ermöglichen. Verbesserte Discovery-Sektion: Vorschläge für Prompts und Funktionen werden nun übersichtlicher in Kacheln dargestellt, was es besonders Einsteigern erleichtert, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen.

Vorschläge für Prompts und Funktionen werden nun übersichtlicher in Kacheln dargestellt, was es besonders Einsteigern erleichtert, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Optimierte Gemini Live Integration: Der Zugriff auf den Echtzeit-Sprachmodus wurde vereinfacht. Die flüssigen Animationen während des Sprechens wirken nun noch harmonischer und sind besser auf die Dynamic Island aktueller iPhone-Modelle abgestimmt.

Fokus auf Barrierefreiheit und Schnelligkeit

Neben optischen Retuschen wurde unter der Haube an der Performance gefeilt. Das neue UI reagiert spürbar schneller auf Eingaben. Zudem hat Google die haptische Rückmeldung verbessert: Nutzer erhalten nun ein präziseres Feedback, wenn die KI eine Antwort generiert oder eine Aufgabe abschließt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit. Die Kontraste wurden erhöht und die Skalierung von Texten verbessert, damit der KI-Assistent für eine noch breitere Nutzerbasis komfortabel bedienbar bleibt.

Strategischer Hintergrund: Der Kampf um den Homescreen

Die Überarbeitung der iOS-App ist kein Zufall. Da Apple mit „Apple Intelligence“ eigene KI-Funktionen tief in das Betriebssystem integriert, muss Google sicherstellen, dass Gemini als App attraktiv genug bleibt, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Ein modernes, flüssiges Interface ist dabei der Schlüssel, um die Nutzerbindung auf der Konkurrenzplattform hochzuhalten.