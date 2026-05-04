Doppel-Launch bei OnePlus: Die neue Nord-CE6-Serie steht in den Startlöchern

OnePlus bereitet sich auf einen wichtigen Termin im Mittelklasse-Segment vor: Am 7. Mai stellt der Hersteller gleich zwei neue Modelle der beliebten Nord-Serie vor. Doch bei der Verfügbarkeit geht das Unternehmen diesmal ungewöhnliche Wege.

Marktfans und Technikbegeisterte haben den 7. Mai rot im Kalender markiert. OnePlus hat offiziell bestätigt, dass an diesem Tag zwei neue Geräte der Nord-CE-Reihe ihr Debüt feiern werden. Dabei handelt es sich um das leistungsstärkere OnePlus Nord CE6 sowie das preisbewusstere OnePlus Nord CE6 Lite.

Zeitversetzte Verkaufsstarts als Strategie

Obwohl beide Smartphones zeitgleich während eines großen Launch-Events präsentiert werden, müssen sich Kaufinteressenten auf unterschiedliche Termine für den Verkaufsstart einstellen:

OnePlus Nord CE6: Der offizielle Verkauf beginnt bereits einen Tag nach dem Event, am 8. Mai um 12:00 Uhr IST (indische Standardzeit).

Der offizielle Verkauf beginnt bereits einen Tag nach dem Event, am (indische Standardzeit). OnePlus Nord CE6 Lite: Käufer der Lite-Version müssen sich etwas länger gedulden. Hier fällt der Startschuss erst am 12. Mai um 12:00 Uhr IST.

Die Taktik hinter dem gestaffelten Release

Branchenkenner sehen in diesem Vorgehen eine gezielte Marketing-Strategie. Indem OnePlus die Verkaufsstarts entzerrt, versucht der Konzern eindeutig, den „Hype“ rund um die neue Generation künstlich zu verlängern. Anstatt das gesamte Momentum auf einen einzigen Tag zu konzentrieren, bleibt die Marke über fast eine gesamte Woche hinweg in den Schlagzeilen und Verkaufs-Charts der Online-Händler präsent.

Zudem erlaubt diese Staffelung dem Hersteller, den Fokus zunächst auf das teurere Hauptmodell (Nord CE6) zu lenken, bevor wenige Tage später die preiswerte Alternative für die breitere Masse in den Vordergrund rückt.

Was erwartet uns technisch?

Während die genauen Spezifikationen bis zum Event unter Verschluss bleiben, lassen Leaks darauf schließen, dass OnePlus besonders bei der Nord-CE6-Serie auf eine verbesserte Schnellladefunktion und ein helleres Display setzt. Das Lite-Modell hingegen soll vor allem durch eine beeindruckende Akkulaufzeit punkten, um den Erfolg seines Vorgängers zu wiederholen.

Mit dem Launch am 7. Mai festigt OnePlus seine Position im umkämpften Mittelklasse-Markt. Die Entscheidung, zwei Geräte gleichzeitig vorzustellen, aber zeitversetzt anzubieten, zeigt, dass der Hersteller nicht nur technisch, sondern auch verkaufstaktisch dazugelernt hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Rechnung aufgeht und beide Modelle die hohen Erwartungen der Nutzer erfüllen können.