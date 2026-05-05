Dominanz im Premium-Segment: iPhone 17-Serie stürmt die weltweiten Verkaufscharts im Q1 2026

Der globale Smartphone-Markt zeigt im ersten Quartal 2026 ein deutliches Bild: Während der Gesamtmarkt leicht rückläufig ist, festigt Apple seine Position im High-End-Sektor. Laut den neuesten Daten von Counterpoint Research belegt die iPhone 17-Serie nicht nur die Spitzenposition, sondern sichert sich gleich die gesamten Top 3 der weltweit meistverkauften Smartphones.

Apple: Das Standard-Modell wird zum Star

Das iPhone 17 war im ersten Quartal 2026 mit einem Anteil von 6 % am weltweiten Gesamtabsatz das meistverkaufte Smartphone der Welt. Damit überholte das Basismodell sogar seine teureren Geschwister, das iPhone 17 Pro Max und das iPhone 17 Pro, die die Plätze zwei und drei belegen.

Laut Senior Analyst Harshit Rastogi ist dieser Erfolg auf gezielte Upgrades zurückzuführen:

„Das iPhone 17 übertrifft sein Vorgängermodell deutlich. Grund dafür sind entscheidende Verbesserungen wie ein höherer Basisspeicher, eine optimierte Kameraauflösung und eine schnellere Display-Bildwiederholrate. Diese Features rücken das Standardmodell näher an die Pro-Varianten heran und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Massenmarkt.“

Besonders beeindruckend ist das Wachstum in Südkorea, wo Apple seine Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen konnte. Auch in den USA und China verzeichnete das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten.

Samsung: Fokus auf die Mittelklasse und Langfristigkeit

Während Apple das Premium-Segment dominiert, punktet Samsung vor allem durch Breite und Beständigkeit in der Mittelklasse. Die Galaxy A-Serie ist mit insgesamt fünf Modellen in den Top 10 vertreten.

Bester Android-Vertreter: Das Galaxy A07 4G sicherte sich den Titel des meistverkauften Android-Smartphones im Quartal, getrieben durch eine starke Nachfrage in Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

Das sicherte sich den Titel des meistverkauften Android-Smartphones im Quartal, getrieben durch eine starke Nachfrage in Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Software-Versprechen: Ein zentrales Kaufargument für Samsung-Kunden war die Zusage von sechs Jahren Software- und Sicherheitsupdates , die besonders für preisbewusste Käufer die langfristige Nutzbarkeit garantiert.

Ein zentrales Kaufargument für Samsung-Kunden war die Zusage von , die besonders für preisbewusste Käufer die langfristige Nutzbarkeit garantiert. Flaggschiff-Performance: Das neue Galaxy S26 Ultra verpasste die Top 10 nur knapp, verzeichnete jedoch einen stärkeren Verkaufsstart als sein Vorgänger.

Xiaomi und der Marktausblick

Den zehnten Platz der Weltrangliste belegt das Xiaomi Redmi A5. Es ist das günstigste Gerät in der Liste und unterstreicht Xiaomis ungebrochene Stärke in den preissensiblen Märkten weltweit.

Prognose für das restliche Jahr 2026:

Experten wie Senior Analyst Karn Chauhan erwarten, dass sich der Markt weiter konzentrieren wird. Während das Massensegment unter wirtschaftlichem Druck und steigenden Komponentenpreisen (insbesondere bei Speicherchips) leidet, gewinnen High-End-Smartphones weiter an Boden. Die führenden Hersteller (OEMs) dürften daher ihre Strategie im Jahresverlauf weiter verschieben: Weg von reinen Verkaufszahlen, hin zur Priorisierung margenstarker Premium-Portfolios.