Samsung bestätigt: „Dokumentenscan“ und „Horizontaler Super Steady“-Modus kommen für ältere Galaxy-Modelle

Gute Nachrichten für Nutzer älterer Galaxy-Smartphones: Samsung bereitet derzeit ein umfangreiches Kamera-Update vor. Wie ein offizieller Vertreter des Samsung-Kamerateams in der Samsung Members Community bestätigte, sollen zwei der exklusiven Kern-Features der neuen Galaxy S26-Serie auch für weitere Geräte verfügbar gemacht werden.
Diese Features kommen per Update
Im Fokus der Aktualisierung stehen zwei Funktionen, die bisher den aktuellen Flaggschiffen vorbehalten waren:
- Optimierter Dokumentenscan: Eine KI-gestützte Funktion, die Dokumente, Visitenkarten oder Notizen automatisch erkennt, perspektivisch korrigiert und Schattenwürfe entfernt.
- Horizontaler Super Steady Modus: Diese Weiterentwicklung der bekannten Super-Steady-Funktion sorgt dafür, dass das Videobild selbst bei starken Neigungen des Smartphones perfekt am Horizont ausgerichtet bleibt. Besonders bei Action-Aufnahmen wird so ein „Gimbal-Effekt“ erzielt.
Fokus auf maximale Kompatibilität
Laut offizieller Aussage arbeitet das Entwicklungsteam unter Hochdruck daran, diese Funktionen für eine Vielzahl von Endgeräten anzupassen. Samsung verfolgt hierbei das Ziel, die technologischen Innovationen der S26-Generation nicht nur einer kleinen Elite, sondern einem breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen.
Zeitplan und unterstützte Modelle
Obwohl die Bestätigung der Portierung vorliegt, hält sich Samsung bei den Details noch bedeckt:
- Zeitplan: Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Sobald der Rollout-Plan finalisiert ist, erfolgt eine offizielle Ankündigung über die Samsung Members App.
- Unterstützte Modelle: Es ist davon auszugehen, dass vor allem die Flaggschiff-Serien der letzten zwei Jahre (S25- und S24-Serie sowie die Foldables Z Fold6/7 und Z Flip6/7) priorisiert werden, da die Funktionen eine gewisse Rechenleistung der NPU voraussetzen.
Die Entscheidung, diese Funktionen nachzureichen, unterstreicht Samsungs aktuelle Strategie, die Langlebigkeit und Wertigkeit seiner Bestandsgeräte durch kontinuierliche Feature-Updates zu erhöhen. Nutzer sollten regelmäßig in der Members-App nach dem „Galaxy Evolution Update“ oder entsprechenden Kamera-Patches Ausschau halten.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.