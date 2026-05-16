Historischer Arbeitskampf bei Samsung: 45.000 Beschäftigte wollen für 18 Tage streiken

Beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung Electronics steht ein beispielloser Arbeitskampf bevor. Ab dem 21. Mai droht dem weltgrößten Anbieter von Speicherchips der größte Streik seiner Unternehmensgeschichte. Schätzungen zufolge wollen sich mehr als 45.000 Beschäftigte an dem angekündigten 18-tägigen Ausstand beteiligen. Da Samsung zudem ein zentraler Akteur in der Auftragsfertigung ist, könnte der Streik die weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern drastisch verschärfen und globale Lieferketten empfindlich treffen. Die wirtschaftlichen Folgen für den Konzern wären immens: Nach Analysen der Bank JPMorgan könnte der Ausstand das Unternehmen bis zu 31 Billionen Won (ca. 20,79 Milliarden Dollar) an operativem Gewinn kosten.

KI-Boom entfacht Streit um Gewinnverteilung

Im Zentrum des eskalierenden Konflikts steht die Frage, wie die massiven Gewinne aus dem aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) aufgeteilt werden. Die bisherigen Tarifverhandlungen, die sogar von der südkoreanischen Regierung moderiert wurden, brachten keinerlei Annäherung. Ein jüngstes Angebot der Konzernleitung für eine rasche Wiederaufnahme der Gespräche wurde von der Gewerkschaft zunächst zurückgewiesen. Die Arbeitnehmervertreter fordern stattdessen einen personellen Neustart und den Austausch der Verhandlungsführer auf Unternehmensseite.

Die Kernforderungen der Beschäftigten sind klar formuliert:

Eine Erhöhung der Grundgehälter um 7 Prozent .

. Die Ausschüttung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns als Bonus an die Mitarbeiter.

Hintergrund dieser Forderungen ist ein spürbares Gefälle zum Lokalrivalen SK Hynix. Der Konkurrent hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und koppelt diese direkt an den operativen Gewinn – ein Modell, das bei Samsung-Beschäftigten Begehrlichkeiten weckt. Die Samsung-Leitung hält jedoch dagegen: Änderungen nach diesem Vorbild würden notwendige künftige Investitionen sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre massiv gefährden.

Interne Kluft: Die Spaltung der Belegschaft

Zusätzlich zu den Fronten zwischen Gewerkschaft und Management sorgt ein tiefes internes Gefälle für erhebliche Spannungen innerhalb der Belegschaft. Interne Verhandlungsprotokolle, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, sowie Gespräche mit über zehn Insidern und Gewerkschaftsführern legen die ungleiche Bonusstruktur offen:

Ungleiche Bonusverteilung laut Reuters-Recherchen:

Speicherchip-Sparte (hochprofitabel): Angebotene Boni von bis zu 607 Prozent des Jahresgehalts.

Angebotene Boni von bis zu des Jahresgehalts. Auftragsfertigung / Foundry (defizitär): Vorgesehene Aufschläge von lediglich 50 bis 100 Prozent.

Diese Schieflage birgt enormen Zündstoff, obwohl der Gesamtkonzern glänzende Zahlen schreibt. Dank stark gestiegener Speicherchippreise konnte Samsung sein Betriebsergebnis im ersten Quartal auf umgerechnet 33 Milliarden Euro verachtfachen.

Regierung warnt vor „irreparablen Schäden“

Aufgrund der überragenden Bedeutung, die Samsung für die gesamte südkoreanische Wirtschaft besitzt, hat der Konflikt längst eine politische Dimension erreicht. Die südkoreanische Regierung beobachtet die Lage mit großer Sorge und hat bereits eindringlich vor möglichen irreparablen Schäden für die nationale Konjunktur gewarnt. Sollte keine Einigung erzielt werden, behält sich die Führung in Seoul rechtliche Schritte vor: Sie hat die Möglichkeit, eine Zwangsschlichtung einzuleiten, um den drohenden Stillstand der Fabriken im letzten Moment abzuwenden.