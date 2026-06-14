Honor WIN 2 – ultimative Gaming-Monster, aber schlechte Aussichten für Deutschland

Die Gerüchteküche brodelt: Mit dem Honor WIN 2 steht der Nachfolger einer der extremsten Gaming-Smartphone-Reihen in den Startlöchern. Ein bekannter Branchen-Insider hat jüngst die vermeintlichen Spezifikationen des neuen Flaggschiffs geleakt. Der Fokus liegt hierbei ganz klar auf kompromissloser Leistung, einem gigantischen Akku und aktiver Kühlung.

Die technischen Spezifikationen im Überblick

Komponente Geleakte Spezifikation Status & Einordnung Display 6,89″ OLED, 2K+ Auflösung, 185Hz Bestätigt/Plausibel: Gegenüber dem Vorgänger (6,83″) wächst das flache Display minimal. Die 185Hz Bildwiederholrate sorgt für extrem flüssiges Gaming. Neu sind zudem komplett symmetrische, ultra-schmale Displayränder. Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Zukunftsmusik / Vorläufig: Hier ist Vorsicht geboten. Aktuelle Top-Modelle nutzen den Snapdragon 8 Elite (Gen 5). Der Nachfolger (Gen 6) im 2nm-Verfahren wird erst für Ende 2026 erwartet. Ein Release des Telefons hängt stark von Qualcomms Zeitplan ab. Akku 10.000 mAh+ (Silizium-Kohlenstoff) Plausibel: Dank moderner Silizium-Kohlenstoff-Technologie kann Honor diese enorme Kapazität verbauen, ohne dass das Gehäuse unhandlich dick wird. Kühlung Integrierter, aktiver Lüfter Bestätigt: Honor setzt erneut auf eine zweite Generation der aktiven Lüfterkühlung, um Drosselungen bei Dauerlast zu verhindern. Kamera Hauptkamera + Teleobjektiv Bestätigt: Im Vergleich zu klassischen Gaming-Phones spendiert Honor der Hauptkamera ein echtes Teleobjektiv mit optischem Zoom.

Ergänzungen & weitere Highlights

Ultraschall-Fingerabdrucksensor: Der Scanner sitzt direkt unter dem Display und arbeitet deutlich schneller und zuverlässiger als optische Varianten.

Der Scanner sitzt direkt unter dem Display und arbeitet deutlich schneller und zuverlässiger als optische Varianten. Ladegeschwindigkeit: Erwartet werden wieder mindestens 100W kabelgebundenes Laden sowie schnelles kabelloses Laden, um den riesigen Akku zügig zu füllen.

Erwartet werden wieder mindestens sowie schnelles kabelloses Laden, um den riesigen Akku zügig zu füllen. Modell-Varianten: Neben dem Top-Modell wird es vermutlich wieder ein etwas günstigeres Honor WIN 2 RT geben, das auf den aktuellen Snapdragon-Chip setzt.

Verfügbarkeit in Deutschland

Für deutsche Gaming-Enthusiasten gibt es einen dicken Wermutstropfen: Die Honor WIN-Serie ist primär für den asiatischen Raum (insbesondere China) konzipiert. Auch für das Honor WIN 2 ist ein offizieller Release in Deutschland, Österreich oder der Schweiz äußerst unwahrscheinlich. Wer das Gerät hierzulande nutzen möchte, wird voraussichtlich den Weg über spezialisierte Import-Händler wählen müssen. Dabei sollten Käufer vorab prüfen, ob alle für Deutschland wichtigen Mobilfunkbänder (wie das LTE-Band 20) unterstützt werden.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, mit der offiziellen Vorstellung wird jedoch erst im späten Verlauf des Jahres 2026 gerechnet.