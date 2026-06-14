Samsung plant angeblich dickeres UTG für das Galaxy Z Fold 8 Wide

Samsungs faltbare Smartphones dominieren den Markt, doch ein Kritikpunkt bleibt seit Jahren hartnäckig: die sicht- und spürbare Displayfalte in der Mitte des Bildschirms. Beim kommenden Galaxy Z Fold 8 Wide (welches voraussichtlich im Sommer auf Samsungs nächstem Unpacked-Event vorgestellt wird) könnte der Tech-Gigant dieses Problem nun endgültig an der Wurzel packen.

Ein aktueller Bericht des südkoreanischen Fachmediums ZDNET Korea (verbreitet durch den bekannten Leaker @rockleaks) deutet auf ein massives Upgrade des faltbaren Glases hin.

Dickeres Glas für weniger Falten

Laut dem Leak wird Samsung beim Galaxy Z Fold 8 Wide auf eine deutlich dickere Schicht aus Ultra Thin Glass (UTG) setzen. Statt der in frühen Prototypen getesteten 30 Mikrometer (mym) soll das finale Display eine 60 mym dicke Glasschicht erhalten.

Was im ersten Moment nach einem minimalen Unterschied klingt, ist im Bereich der faltbaren Displays ein gewaltiger Sprung, der gleich mehrere handfeste Vorteile mit sich bringt:

Kaum noch sichtbare Displayfalte: Ein dickeres Glas biegt sich gleichmäßiger über den Faltmechanismus des Scharniers. Dadurch wird die unschöne Vertiefung in der Mitte drastisch minimiert.

Ein dickeres Glas biegt sich gleichmäßiger über den Faltmechanismus des Scharniers. Dadurch wird die unschöne Vertiefung in der Mitte drastisch minimiert. Höherer Widerstand gegen äußeren Druck: Der Bildschirm fühlt sich beim Tippen und Wischen deutlich starrer und „echter“ an – ähnlich wie ein normales Smartphone-Glas.

Der Bildschirm fühlt sich beim Tippen und Wischen deutlich starrer und „echter“ an – ähnlich wie ein normales Smartphone-Glas. Verbesserte Langlebigkeit: Das Risiko von Brüchen oder Ermüdungserscheinungen des Materials im Bereich der Falte sinkt durch die optimierte Dicke erheblich.

Der Vergleich: So entwickeln sich Samsungs Displays

Der Schritt zu 60 mym zeigt, wie aggressiv Samsung die Technologie vorantreibt. Zum Vergleich: Das aktuelle Galaxy Z Fold 7 nutzt eine UTG-Dicke von 45 mym, während das kompaktere Galaxy Z Flip 7 bei 50 mym liegt. Frühe Prototypen der kommenden Generation experimentierten noch mit extrem dünnen 30 mym, um die Geräte schlank zu halten – Samsung hat sich nun jedoch offenbar zugunsten der Robustheit für die doppelte Dicke entschieden.

Neuer Formfaktor im Anflug

Das Upgrade des Displays passt perfekt zur strategischen Ausrichtung des neuen Modells. Wie der Name Galaxy Z Fold 8 Wide bereits andeutet, bricht Samsung hier mit dem traditionell eher schmalen, langgezogenen Format der bisherigen Fold-Reihe.

Das Gerät soll einen deutlich breiteren, quadratischeren Formfaktor erhalten, der aufgeklappt einem echten Tablet im 4:3-Format gleicht. Zusammen mit dem dickeren Glas und dem stabileren Display dürfte das „Wide“-Modell vor allem für Nutzer interessant sein, die ihr Foldable intensiv für Medienkonsum und Multitasking nutzen wollen.