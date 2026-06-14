Update-Warnung: Galaxy S23-Nutzer melden Display-Fehler nach One UI 8.5-Installation

Wer ein Smartphone der Samsung Galaxy S23-Serie besitzt, sollte beim neuesten System-Update extrem vorsichtig sein. In Indien häufen sich Berichte von Nutzern, deren Bildschirme unmittelbar nach der Installation der neuen Benutzeroberfläche One UI 8.5 (basierend auf Android 16) irreparable Schäden aufweisen.
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Das Problem: Vertikale Linien zerstören das Bild
Betroffene berichten, dass kurz nach dem erfolgreichen Update plötzlich leuchtend grüne oder pinke vertikale Linien auf dem AMOLED-Display erscheinen. Diese Linien lassen sich weder durch einen Neustart noch durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen entfernen. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Hardware-Defekt am Display-Controller, der durch eine extreme Hitzeentwicklung während des Update-Prozesses ausgelöst wird.
Warum passiert das? Das Phänomen der „Green Lines“ ist in der Branche berüchtigt. Wenn das Telefon während des großen System-Updates sehr heiß wird, kann sich der Kleber der empfindlichen Display-Verbindungskabel lösen oder die Kontakte verschmoren.
Service-Zentren verlangen hohe Reparaturgebühren
Besonders ärgerlich für Nutzer außerhalb der Garantiezeit: Indische Samsung-Servicezentren verlangen für den Display-Austausch teils horrende Summen von rund 19.500 Indischen Rupien (umgerechnet knapp 215 Euro).
Zwar hatte Samsung in der Vergangenheit für ältere Modelle (wie die S21- und S22-Serie) in Indien ein kostenloses Austauschprogramm bei diesem spezifischen Fehler gestartet, für die S23-Reihe wurde die Kulanzregelung bezüglich des One UI 8.5-Fehlers bisher jedoch noch nicht flächendeckend offiziell bestätigt. Nutzer müssen im Reparaturzentrum oft hartnäckig verhandeln.
Relevanz für Nutzer in Deutschland
Auch wenn die aktuellen Warnungen primär aus Indien stammen, betrifft das Thema auch hiesige Smartphone-Besitzer:
- Sicherheit geht vor: Das One UI 8.5-Update wird in Wellen weltweit ausgerollt. Wenn das Update auf Ihrem Galaxy S23, S23+ oder S23 Ultra in Deutschland zum Download angeboten wird, sollten Sie die Installation vorerst aufschieben, bis Samsung eine fehlerbereinigte Version bereitstellt oder sich offiziell zu dem Problem äußert.
- Tipp bei erzwungener Installation: Sollten Sie das Update dennoch durchführen wollen, entfernen Sie vorab die Schutzhülle und legen Sie das Smartphone während des Update-Vorgangs auf eine kühle Oberfläche (wie Fliesen oder Metall), um die Wärmeableitung zu unterstützen und eine Überhitzung zu vermeiden.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.