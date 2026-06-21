Samsung Galaxy S26 FE: Erste Details und technisches Profil aufgetaucht

Die Fan-Edition-Reihe von Samsung hat sich fest als Bindeglied zwischen Mittelklasse und Premium-Flaggschiff etabliert. Aktuelle Leaks, unter anderem aus einem Geekbench-Eintrag der Modellnummer SM-S741N, geben nun einen konkreten Ausblick darauf, was Nutzer vom kommenden Galaxy S26 FE erwarten können.
Inhaltsverzeichnis
Leistung und Hardware
Im Herzen des neuen Modells arbeitet der Exynos 2500, ein 3-nm-SoC, der für eine solide Performance sorgen soll. Unterstützt wird der Prozessor von 8 GB RAM. Auch wenn einige Fans im Hinblick auf moderne KI-Anwendungen gerne mehr Arbeitsspeicher gesehen hätten, verspricht die Kombination aus moderner Fertigungstechnologie und der neuesten Software-Umgebung eine flüssige Bedienung. Das Gerät wird zudem voraussichtlich direkt mit Android 17 sowie der Benutzeroberfläche One UI 9 ausgeliefert.
Design und Display
Optisch orientiert sich das S26 FE eng an der aktuellen Designsprache der Flaggschiff-Serie. Es wird ein flaches 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz erwartet. Bei der Rückseite setzen aktuelle Berichte auf ein robustes Design: Ein Metallrahmen kombiniert mit einer flachen Glasrückseite verleiht dem Gerät eine hochwertige Haptik, auch wenn Samsung hier verstärkt auf optische Anpassungen bei der Kameradekoration setzt. Diese soll sich durch eine leicht versetzte Platzierung optisch deutlicher von den Vorgängern abheben und näher an den Rand rücken.
Erwartete Spezifikationen im Überblick
Basierend auf den bisherigen Gerüchten und Leaks lässt sich folgendes Bild zeichnen:
|Komponente
|Erwartete Spezifikation
|SoC
|Exynos 2500 (3-nm)
|Arbeitsspeicher
|8 GB RAM
|Display
|6,7″ FHD+ AMOLED, 120 Hz (flach)
|Akku
|ca. 5000 mAh, 45 W Laden (kabelgebunden)
|Kamera-Setup
|50 MP (OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkel) + 8 MP (3x Teleobjektiv)
|Frontkamera
|12 MP
|Software
|Android 17 / One UI 9
|Updates
|7 Jahre Update-Garantie
|Besonderheiten
|IP68-Zertifizierung, USB 3.2
Markteinführung
Samsung hält an seinem bewährten Veröffentlichungsrhythmus fest. Nachdem der Vorgänger im September 2025 erschien, gilt ein Launch im September 2026 als wahrscheinlich. Mit dieser zeitlichen Einordnung positioniert der Hersteller das Gerät erneut als starke Option für das letzte Quartal des Jahres, um Flaggschiff-Features zu einem zugänglicheren Preis anzubieten.
Die Kombination aus dem neuen 3-nm-Chipsatz und dem Versprechen auf eine lange Update-Unterstützung macht das Galaxy S26 FE zu einem spannenden Kandidaten für Nutzer, die Wert auf ein langlebiges Smartphone legen, ohne die Preise der Ultra-Modelle zahlen zu müssen.
Hinweis: Da es sich bei diesen Informationen um Berichte aus Vorab-Leaks und Benchmark-Daten handelt, können sich einzelne Spezifikationen bis zum offiziellen Release durch Samsung noch ändern.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.