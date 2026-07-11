Apple verklagt OpenAI wegen Spionage und Hardware-Diebstahl

Der iPhone-Hersteller Apple hat vor einem kalifornischen Bundesgericht eine Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter eingereicht. Der Vorwurf lautet auf systematischen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, um OpenAIs eigenen Einstieg in den Hardware-Markt zu beschleunigen. OpenAI weist alle Vorwürfe zurück.

Die Hauptvorwürfe im Überblick

Systematische Abwerbung: Mittlerweile arbeiten laut Klageschrift mehr als 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter bei OpenAI.

Mittlerweile arbeiten laut Klageschrift mehr als 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter bei OpenAI. Diebstahl von Hardwaredaten: OpenAI soll vertrauliche Informationen zu Design, Fertigungsprozessen und Lieferanten entwendet haben.

OpenAI soll vertrauliche Informationen zu Design, Fertigungsprozessen und Lieferanten entwendet haben. Täuschung von Zulieferern: OpenAI-Mitarbeiter sollen einen Apple-Zulieferer unter falschen Tatsachen dazu gebracht haben, eine geheime Metallveredelungstechnik anzuwenden.

Im Fokus: Zwei konkrete Ex-Mitarbeiter

Apple nennt in der Klage zwei ehemalige Schlüsselkräfte namentlich:

Name Ehemalige Rolle bei Apple Aktuelle Rolle / Vorwurf Tang Yew Tan Vizepräsident für Produktdesign (iPhone & Apple Watch) Ist nun Hardware-Chef bei OpenAI. Soll Bewerber dazu gedrängt haben, Apple-Bauteile zu Vorstellungsgesprächen mitzubringen. Chang Liu Leitender Elektroingenieur Soll seinen Firmenlaptop einbehalten und über eine Sicherheitslücke Dutzende vertrauliche Hardware-Dateien heruntergeladen haben.

Der Hintergrund: OpenAIs Hardware-Ambitionen

OpenAI versucht derzeit, sich neben der Software (ChatGPT) ein zweites Standbein aufzubauen.

Die Milliarden-Übernahme: OpenAI kaufte im vergangenen Jahr für 6,5 Milliarden Dollar das Hardware-Start-up io Products.

OpenAI kaufte im vergangenen Jahr für 6,5 Milliarden Dollar das Hardware-Start-up io Products. Der Apple-Bezug: io Products wurde vom legendären ehemaligen Apple-Designer Jony Ive gegründet (er selbst wird in der Klage jedoch nicht als Beschuldigter genannt).

io Products wurde vom legendären ehemaligen Apple-Designer gegründet (er selbst wird in der Klage jedoch nicht als Beschuldigter genannt). Das Ziel: Experten vermuten, dass OpenAI an einem eigenen KI-Gerät arbeitet, das in direkter Konkurrenz zum iPhone stehen könnte.

Die Ironie des Konflikts: Der Rechtsstreit sorgt für extreme Spannungen, da beide Konzerne gleichzeitig Partner sind. Apple hat ChatGPT erst in diesem Jahr tief in sein Betriebssystem und in den Sprachassistenten Siri integriert.