Apple verklagt OpenAI wegen Spionage und Hardware-Diebstahl

Der iPhone-Hersteller Apple hat vor einem kalifornischen Bundesgericht eine Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter eingereicht. Der Vorwurf lautet auf systematischen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, um OpenAIs eigenen Einstieg in den Hardware-Markt zu beschleunigen. OpenAI weist alle Vorwürfe zurück.
Die Hauptvorwürfe im Überblick
- Systematische Abwerbung: Mittlerweile arbeiten laut Klageschrift mehr als 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter bei OpenAI.
- Diebstahl von Hardwaredaten: OpenAI soll vertrauliche Informationen zu Design, Fertigungsprozessen und Lieferanten entwendet haben.
- Täuschung von Zulieferern: OpenAI-Mitarbeiter sollen einen Apple-Zulieferer unter falschen Tatsachen dazu gebracht haben, eine geheime Metallveredelungstechnik anzuwenden.
Im Fokus: Zwei konkrete Ex-Mitarbeiter
Apple nennt in der Klage zwei ehemalige Schlüsselkräfte namentlich:
|Name
|Ehemalige Rolle bei Apple
|Aktuelle Rolle / Vorwurf
|Tang Yew Tan
|Vizepräsident für Produktdesign (iPhone & Apple Watch)
|Ist nun Hardware-Chef bei OpenAI. Soll Bewerber dazu gedrängt haben, Apple-Bauteile zu Vorstellungsgesprächen mitzubringen.
|Chang Liu
|Leitender Elektroingenieur
|Soll seinen Firmenlaptop einbehalten und über eine Sicherheitslücke Dutzende vertrauliche Hardware-Dateien heruntergeladen haben.
Der Hintergrund: OpenAIs Hardware-Ambitionen
OpenAI versucht derzeit, sich neben der Software (ChatGPT) ein zweites Standbein aufzubauen.
- Die Milliarden-Übernahme: OpenAI kaufte im vergangenen Jahr für 6,5 Milliarden Dollar das Hardware-Start-up io Products.
- Der Apple-Bezug: io Products wurde vom legendären ehemaligen Apple-Designer Jony Ive gegründet (er selbst wird in der Klage jedoch nicht als Beschuldigter genannt).
- Das Ziel: Experten vermuten, dass OpenAI an einem eigenen KI-Gerät arbeitet, das in direkter Konkurrenz zum iPhone stehen könnte.
Die Ironie des Konflikts: Der Rechtsstreit sorgt für extreme Spannungen, da beide Konzerne gleichzeitig Partner sind. Apple hat ChatGPT erst in diesem Jahr tief in sein Betriebssystem und in den Sprachassistenten Siri integriert.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.