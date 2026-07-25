Mega-Allianz für künstliche Intelligenz: Nvidia und SK Group planen 500-Milliarden-Dollar-Initiative

Der US-Chipkonzern Nvidia und die südkoreanische SK Group bündeln ihre Kräfte in einer massiven KI-Offensive. Die Kooperation setzt neue Maßstäbe für die globale KI-Infrastruktur und soll die Versorgung mit High-Tech-Speicherchips langfristig sichern.
Strategische Speicher-Partnerschaft mit SK Hynix
Wie der US-Halbleiterriese Nvidia [NVDA.O] mitteilte, umfasst das auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar veranschlagte Projekt eine langfristige Partnerschaft mit SK Hynix. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Belieferung von Nvidia mit Speicherchips der nächsten Generation abzusichern und gemeinsam neuartige Hochleistungsspeicher speziell für KI-Anwendungen zu entwickeln.
2-Gigawatt-Rechenzentrum bis 2027
Ein zentrales Bauelement der Großinitiative wird von SK Telecom umgesetzt. Die Telekommunikationssparte plant den Bau eines enormen KI-Rechenzentrums mit einer Kapazität von zwei Gigawatt.
Die geplante Infrastruktur basiert auf Spitzentechnologie beider Partner:
- Prozessoren: Nvidias hochmoderne Vera-Rubin-Chips
- Speicher: HBM4-Hochleistungsspeicher von SK Hynix
Die erste Anlage des Rechenzentrum-Komplexes soll nach aktuellen Plänen im Jahr 2027 ans Netz gehen.
Weitere Expansion der Infrastruktur in Südkorea
Parallel und unabhängig von dem Abkommen mit der SK Group treibt Nvidia den Ausbau weiterer Rechenkapazitäten in der Region voran. Gemeinsam mit dem südkoreanischen Technologiekonzern Naver und dem Finanzinvestor Brookfield soll das bestehende KI-Rechenzentrum von Naver in Südkorea signifikant erweitert werden.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.