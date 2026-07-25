Attraktives Sparbundle bei Sparhandy: Samsung Galaxy S25 Edge mit Gratis-Tablet im Doppelpack ab 29,99 Euro mtl.

Technik-Fans und Vielnutzer aufgepasst: Sparhandy hat aktuell ein starkes Hardware-Doppelpack im Angebot. Wer auf der Suche nach einem neuen Top-Smartphone nebst passendem Tablet ist, bekommt das Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) zusammen mit dem Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi (128 GB) für eine einmalige Zuzahlung von nur 9,95 Euro.

Zur Auswahl stehen dabei zwei attraktive Tarif-Optionen im Netz von Vodafone oder o2 – jeweils für 29,99 Euro Monatspreis.

Option 1: Vodafone Smart Entry Spezial – Viel Datenvolumen & Wechselbonus

Für alle, die das D2-Netz von Vodafone bevorzugen, schnürt Sparhandy ein umfangreiches Paket:

Hardware: Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) + Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi (128 GB)

Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) + Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi (128 GB) Einmalige Zuzahlung: 9,95 €

9,95 € Monatlicher Grundpreis: 29,99 €

29,99 € Datenvolumen: 50 GB Highspeed-Datenvolumen (5G / LTE)

50 GB Highspeed-Datenvolumen (5G / LTE) Rufnummernmitnahme: 100 € Wechselbonus (MNP-Bonus)

100 € Wechselbonus (MNP-Bonus) Anschlussgebühr: 39,99 € (einmalig)

39,99 € (einmalig) Vorteile: Kombinierbar mit den beliebten GigaKombi- und Young-Vorteilen für noch mehr Ersparnis oder Extravolumen.

👉 Hier geht es direkt zum Vodafone-Angebot auf Sparhandy

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Option 2: o2 Mobile Unlimited M – Sorgenfrei und unbegrenzt surfen

Wer unterwegs keinerlei Datenlimits haben möchte, trifft mit der o2-Variante die richtige Wahl:

Hardware: Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) + Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi (128 GB)

Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB) + Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi (128 GB) Einmalige Zuzahlung: 9,95 €

9,95 € Monatlicher Grundpreis: 29,99 €

29,99 € Datenvolumen: Unbegrenztes Datenvolumen (Unbegrenzt GB mit 5G / LTE)

Unbegrenztes Datenvolumen (Unbegrenzt GB mit 5G / LTE) Anschlussgebühr: 39,95 € (einmalig)

👉 Hier geht es direkt zum o2-Angebot auf Sparhandy

Fazit

Ob 50 GB mit sattem 100-Euro-Wechselbonus im Vodafone-Netz oder echtes Unlimitiert-Surfen bei o2: Beide Bundles überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für unter 30 Euro im Monat erhalten Kunden zwei hochwertige Samsung-Geräte der aktuellen Generation bei minimaler Zuzahlung.