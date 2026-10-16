Transparenz versus Geschäftsgeheimnisse: Anthropic öffnet Systemzugang für externe KI-Sicherheitsprüfer

Der KI-Entwickler Anthropic gewährt externen Sicherheitsexperten weitreichenden und direkten Zugang zu seinen internen Systemen. Ziel des Anbieters der Claude-Modellreihe ist es, Risiken fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz fundiert zu bewerten und Sicherheitsstandards voranzutreiben, ohne das Entwicklungstempo zu drosseln.

Drei-Stufen-System für externe Audits

Wie das Unternehmen mitteilte, hat Anthropic ein dreistufiges Rahmenwerk für die Zusammenarbeit mit unabhängigen Prüfern etabliert:

Stufe 1 (Begrenzter Zugang): Prüfer führen eng umrissene Risikoanalysen durch. Veröffentlichungen von Testergebnissen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch Anthropic. In dieser Stufe befindet sich derzeit die gemeinnützige Bioseicherheitsorganisation SecureBio , die nach einer ersten Überprüfung des Risikoberichts zum Modell Claude Opus 4.6 aktuell den Abschnitt zu biologischen und chemischen Gefahren des Sicherheitsberichts evaluiert.

Prüfer führen eng umrissene Risikoanalysen durch. Veröffentlichungen von Testergebnissen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch Anthropic. In dieser Stufe befindet sich derzeit die gemeinnützige Bioseicherheitsorganisation , die nach einer ersten Überprüfung des Risikoberichts zum Modell Claude Opus 4.6 aktuell den Abschnitt zu biologischen und chemischen Gefahren des Sicherheitsberichts evaluiert. Stufe 2 (Erweiterte Rechte): Die Prüfgesellschaften erhalten umfassendere Informationen. Sie dürfen ihre Ergebnisse ohne Vorabgenehmigung publizieren. Anthropic steht lediglich das Recht zu, eng definierte Schwärzungen verlangen zu können – etwa zum Schutz vor der Offenlegung gefährlicher Anleitungen. Die Prüfer haben wiederum das Recht, geforderte Schwärzungen öffentlich zu hinterfragen. In einer frühen Phase dieser Partnerschaft befindet sich die Beratungs- und Analysefirma Faculty (in Zusammenarbeit mit Accenture).

Die Prüfgesellschaften erhalten umfassendere Informationen. Sie dürfen ihre Ergebnisse ohne Vorabgenehmigung publizieren. Anthropic steht lediglich das Recht zu, eng definierte Schwärzungen verlangen zu können – etwa zum Schutz vor der Offenlegung gefährlicher Anleitungen. Die Prüfer haben wiederum das Recht, geforderte Schwärzungen öffentlich zu hinterfragen. In einer frühen Phase dieser Partnerschaft befindet sich die Beratungs- und Analysefirma (in Zusammenarbeit mit Accenture). Stufe 3 (Einbettung auf Mitarbeiterebene): Diese höchste Zugangsstufe bietet Prüfern mitarbeiternahen Systemzugang unter vergleichbaren Veröffentlichungsrechten wie Stufe 2.

Sechs METR-Mitarbeiter arbeiten direkt bei Anthropic

Als erste Organisation nutzt das gemeinnützige Forschungsinstitut METR (Model Evaluation and Threat Research) die höchste Stufe. Im Rahmen der Vereinbarung werden sechs METR-Mitarbeiter direkt bei Anthropic eingebettet. Sie erhalten eigene Firmen-Hardware, Arbeitsplätze in den Büroräumen des KI-Labors sowie Zugriff auf interne Entwicklungssysteme.

Ververtrauliche Kundendaten, rechtlich geschützte Geschäftsinformationen sowie die eigentliche Modellarchitektur bleiben jedoch auch für die METR-Experten ausgespart. Anthropic besitzt kein Veto-Recht gegen Veröffentlichungen von METR zu Vorfällen oder Risikoeinschätzungen, kann jedoch begründete Schwärzungen einfordern.

Zusätzlich befindet sich Anthropic in Gesprächen mit weiteren Akteuren der KI-Branche, darunter der Open-Source-Plattform Hugging Face, um das Netzwerk externer Prüfer weiter auszubauen.

Spannungsfeld zwischen IP-Schutz und Unabhängigkeit

Dem Vorstoß ging eine Debatte voraus. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, versuchten KI-Labore wie Anthropic und OpenAI in Verhandlungen zunächst eine strikte Kontrolle darüber zu behalten, welche Prüfergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Ein zentraler Konfliktpunkt bleibt, dass detaillierte Systeminformationen, die Unternehmen als entscheidendes geistiges Eigentum (Intellectual Property) einstufen, oft essenziell für eine fundierte Risikobewertung durch Externe sind.

Gleichzeitig verweisen Branchenbeobachter auf verbleibende Zweifel an der vollständigen Unabhängigkeit der Prüfprozesse: Da die KI-Entwickler selbst auswählen und festlegen, welche externen Organisationen zugelassen werden und welchen Stufenstatus sie erhalten, bleibt das Modell der Selbstevaluierung trotz der Einbettung externer Teams ein Kompromiss zwischen Eigeninteresse und öffentlicher Rechenschaftspflicht.