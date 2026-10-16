Bundesregierung plant KI-Offensive mit Nvidia: Millioneninvestition für „physische KI“ in der deutschen Industrie

Die Bundesregierung strebt Medienberichten zufolge eine strategische Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Nvidia an, um den Durchbruch der Künstlichen Intelligenz im industriellen Sektor massiv voranzutreiben. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungs- und Branchenkreise berichtet, ist die offizielle Bekanntgabe der Kooperation durch Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang für den kommenden Montag auf dem Investitionsgipfel „Invest in Germany“ in Berlin geplant. Für das Vorhaben will der Bund dem Vernehmen nach eine Summe im dreistelligen Millionenbereich bereitstellen.

Eine offizielle Stellungnahme der Bundesregierung stand zunächst noch aus.

Fundament für „physische KI“ und Robotik

Im Zentrum der Initiative steht der Aufbau einer Infrastruktur für sogenannte „physische KI“. Diese Technologie ist essenziell, um komplexe physische Systeme wie autonome Fahrzeuge, intelligente Fabrikroboter und vernetzte Maschinen zu trainieren und zu steuern.

Die geplante staatliche Anschubfinanzierung soll primär dazu verwendet werden, hochperformante Rechenkapazitäten anzumieten. Diese sollen auf einer speziellen KI-Cloud der Deutschen Telekom bereitgestellt werden. Nvidia steuert im Gegenzug seine technologische Expertise bei und plant, sowohl eigene Spezialchips zu liefern als auch Ingenieure zur Unterstützung des Projekts abzustellen.

Prominente Beteiligung aus der deutschen Wirtschaft

Das industrieweite Konsolidierungs- und Zukunftsprojekt stößt bei namhaften deutschen Unternehmen auf großes Interesse. Dem Bericht zufolge wollen sich rund ein Dutzend Konzerne und Technologieunternehmen an der Initiative beteiligen. Darunter befinden sich Industriegrößen wie Siemens, die Volkswagen-Tochter Audi sowie das auf generative KI-Modelle spezialisierte Unternehmen Black Forest Labs.

Mit dieser öffentlich-privaten Initiative soll verhindert werden, dass die deutsche Industrie im globalen Wettbewerb um industrielle Automatisierung und maschinelles Lernen den Anschluss verliert, und gleichzeitig einheimischen Unternehmen der Zugang zu weltführender Rechenleistung und KI-Infrastruktur ermöglicht werden.