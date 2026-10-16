Nahtloser Smartphone-Wechsel: 1&1 vereinfacht eSIM-Transfer über Betriebssystemgrenzen hinweg

Pünktlich zum Start der neuesten Smartphone-Generationen, darunter auch innovative Geräte wie das neue faltbare iPhone Duo, läutet 1&1 eine neue Ära des komfortablen Gerätewechsels ein. Der Provider ermöglicht es seinen Kundinnen und Kunden ab sofort, Mobilfunkprofile unkompliziert und direkt zwischen verschiedenen Betriebssystemen zu übertragen – ganz gleich, ob der Weg von Android zu iOS oder von Apple zurück zu Android führt.

Plattformübergreifender Transfer und automatische SIM-Umwandlung

Bislang war die digitale Mitnahme einer eSIM meist auf das jeweilige Hersteller-Ökosystem beschränkt – etwa von iPhone zu iPhone oder innerhalb der Samsung-Galaxy-Welt. Mit dem neuen Update schließt 1&1 diese Lücke und gehört damit zu den ersten deutschen Netzbetreibern, die einen plattformübergreifenden Transfer unterstützen.

Die Übertragung läuft dabei über die nativen, direkt in iOS und Android integrierten Systemfunktionen ab. Das mühsame Scannen von QR-Codes oder die manuelle Eingabe von Aktivierungsdaten entfällt vollständig. Das Verfahren funktioniert dabei besonders clever: Neben bereits vorhandenen eSIMs können auch Nutzer klassischer physischer SIM-Karten von dem Service profitieren. Beim Gerätewechsel wird die herkömmliche Plastikkarte auf Wunsch automatisch in eine moderne eSIM umgewandelt. Das erweist sich vor allem bei modernen High-End-Smartphones als vorteilhaft, die gänzlich auf einen physischen SIM-Karten-Slot verzichten.

Optimierte Prozesse für Neu- und Bestandskunden

Neben dem plattformübergreifenden Profilwechsel hat 1&1 die internen Abläufe rund um den Hardware- und Tarifwechsel optimiert:

Für Neukunden: Reine Tarifbestellungen werden mit einer eSIM bereits nach rund drei Minuten bereitgestellt. Bei gleichzeitiger Hardwarebestellung sorgt die eSIM-Komfortaktivierung dafür, dass das Profil direkt und ohne manuelle Zwischenschritte auf dem neuen Endgerät landet.

Reine Tarifbestellungen werden mit einer eSIM bereits nach rund drei Minuten bereitgestellt. Bei gleichzeitiger Hardwarebestellung sorgt die eSIM-Komfortaktivierung dafür, dass das Profil direkt und ohne manuelle Zwischenschritte auf dem neuen Endgerät landet. Für Bestandskunden: Neben dem direkten Betriebssystem-Transfer steht im 1&1 Control Center jederzeit eine Backup-Option bereit, falls der automatische Schnelltransfer auf einem älteren oder nicht unterstützten Gerät einmal nicht verfügbar sein sollte.

Zusatzservices für den Anbieterwechsel

Flankiert werden die technischen Neuerungen durch den bewährten „1&1 Einfach-Wechsel“. Dieser garantiert einen nahtlosen Übergang beim Anbieterwechsel zu einem Wunschtermin, verhindert doppelte Kosten durch eine koordinierte Portierung zum Ende der Altvertragslaufzeit und bietet eine 30-tägige Testphase für Netz und Services sowie eine 100-Euro-Zufriedenheitsgarantie.