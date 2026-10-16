OPPO präsentiert ColorOS 17: Flüssigere Bedienung, tiefgreifende KI-Integration und verbesserte Sicherheit

Mit der Veröffentlichung von ColorOS 17 stellt OPPO die nächste Generation seines mobilen Betriebssystems vor. Die neue Softwareversion verbindet eine optimierte Systemperformance durch eine überarbeitete Architektur mit vielseitigen KI-Funktionen, die alltägliche und komplexe Aufgaben direkt auf dem Smartphone vereinfachen. Das Betriebssystem debütiert auf der kommenden OPPO Find X10 Serie und wird im Anschluss schrittweise für weitere Geräte des Herstellers ausgerollt.

Living Flow Design und gesteigerte Systemleistung

Im Zentrum der optischen und haptischen Überarbeitung steht das neue Living Flow Design. Es führt visuelle Effekte, fließende Animationen und haptische Berührungsreaktionen zu einer harmonischen Benutzeroberfläche zusammen. Getragen wird das Konzept von drei Elementen: Luminous Effect (dezente Licht- und Transparenzeffekte für bessere Orientierung), Fluid Motion (fließende Bewegungen bei App-Wechseln) sowie Flexible Feedback (unmittelbare Verformung und Rückstellung von Schaltflächen bei Berührung).

Für eine spürbar höhere Leistungsfähigkeit sorgt die neue Unified Rendering Architecture, die auf der Luminous Rendering Engine aufbaut. Sie fasst bisher getrennte Darstellungsprozesse zusammen, wodurch die Auslastung bei Bildschirminhalten in Testzenarien um bis zu 30 Prozent sinkt und gleichzeitig bis zu 25 Prozent weniger Arbeitsspeicher beansprucht wird. Ergänzt wird dies durch die Laminar Flow Engine, die Ressourcen dynamisch zwischen Vorder- und Hintergrundprozessen verteilt. Das Resultat:

Eine um 55 Prozent verbesserte Stabilität beim App-Start.

Bis zu 50 Prozent schnellere Ladezeiten für Vorschaubilder in der Galerie.

Die Fähigkeit, über 25 Prozent mehr Apps gleichzeitig im Hintergrund aktiv zu halten.

Selbst nach einer simulierten sechsjährigen Nutzung bei einer Speicherbelegung von 90 Prozent soll das System noch über 90 Prozent seiner ursprünglichen Bedienflüssigkeit erreichen.

AI Mind Pilot und Agent Mode für komplexe Aufgaben

Mit ColorOS 17 geht die künstliche Intelligenz weit über einfache Einzelfunktionen hinaus. Der neue Agent Mode von AI Mind Pilot ist in der Lage, mehrere Arbeitsschritte eigenständig zu verknüpfen und komplexe Anweisungen in einem Ablauf auszuführen. Der Assistent greift dabei auf lokale Dokumente und Fotos zu, filtert relevante Informationen und wählt selbstständig die passenden Werkzeuge aus. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise verstreute Dateien anhand des Inhalts sortieren, umbenennen und als Basis für neue Reisepläne oder Zusammenfassungen nutzen.

Ergänzt wird dies durch den AI Photo Agent, der eine intuitive, sprachbasierte Bildbearbeitung ermöglicht. Mithilfe der Funktion Style Match analysiert die KI die Farbpalette und Lichtstimmung eines Referenzbildes und überträgt diesen Stil passgenau auf eigene Aufnahmen, ohne den natürlichen Charakter des Motivs zu verfälschen.

Organisation und smarte Kontextdienste

AI Mind Space: Der persönliche Informationsspeicher verarbeitet nun auch Videolinks und Dokumente tiefgreifend. Neue Memory Collections erkennen thematische Zusammenhänge und sortieren gespeicherte Inhalte automatisch in übersichtliche Sammlungen.

Der persönliche Informationsspeicher verarbeitet nun auch Videolinks und Dokumente tiefgreifend. Neue Memory Collections erkennen thematische Zusammenhänge und sortieren gespeicherte Inhalte automatisch in übersichtliche Sammlungen. AI Mind Suggest: Liefert situationsabhängig und tageszeitbezogen relevante Informationen – von morgendlichen Übersichten über Reiseerinnerungen bis hin zu passenden Musikempfehlungen über Spotify, sobald Kopfhörer verbunden sind.

Liefert situationsabhängig und tageszeitbezogen relevante Informationen – von morgendlichen Übersichten über Reiseerinnerungen bis hin zu passenden Musikempfehlungen über Spotify, sobald Kopfhörer verbunden sind. OSee: Bündelt visuelle KI-Erkennungsfunktionen direkt in der Kamera-App. Ein Auslöserdruck genügt, um Objekte zu identifizieren, Nährwerte zu analysieren, Texte zu übersetzen oder Dokumente hochauflösend zu scannen.

Erhöhte Sicherheit und Betrugsschutz

Um den Datenschutz bei cloudbasierten KI-Diensten zu wahren, setzt OPPO auf die Private Computing Cloud (PCC) mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine doppelte Verschlüsselung, die speziell darauf ausgelegt ist, Datenübertragungen auch vor künftigen Bedrohungen durch Quantencomputer abzuschirmen. Ein neuer Transparenzbericht gibt zudem detailliert Aufschluss darüber, welche KI-Dienste wann auf persönliche Daten zugegriffen haben.

Im Alltag schützt zudem der neue AI Call Guard: Eine lokal auf dem Gerät laufende KI analysiert Telefonate in Echtzeit, um Anzeichen von Betrugsversuchen – wie künstlich erzeugte Stimmen oder Deepfake-Gesichter (Face Swaps) – zu erkennen, und warnt die Nutzer frühzeitig vor potenziellen Täuschungen.