Apples faltbare Premiere: Der Vorverkauf des iPhone Duo startet heute

Lange wurde spekuliert, heute wird es Ernst: Apple läutet offiziell den Vorverkauf seines ersten faltbaren Smartphones ein. Um punkt 14:00 Uhr fällt der Startschuss für das iPhone Duo, das im Booklett-Design neue Maßstäbe im Foldable-Segment setzen will. Der offizielle Marktstart in den Regalen folgt dann in der kommenden Woche am 23. Oktober.

Technik trifft auf High-End-Preise

Das iPhone Duo markiert nicht nur technologisch einen Meilenstein für den Konzern aus Cupertino, sondern schlägt sich auch deutlich im Portemonnaie nieder. Apple positioniert das Gerät klar im absoluten Ultra-High-End-Bereich.

Die offizielle Preisstruktur nach Speichergrößen im Überblick:

256 GB: 2.299 Euro

2.299 Euro 512 GB: 2.549 Euro

2.549 Euro 1 TB: 3.049 Euro

3.049 Euro 2 TB: 3.799 Euro

Erhältlich ist das Foldable zum Marktstart in den Farbvarianten Nachthimmel und Sternenweiß.

Das steckt im iPhone Duo

Mit dem iPhone Duo wagt sich Apple spät, aber gewohnt ambitioniert in den Markt der Falt-Handys. Das Gerät bietet im aufgeklappten Zustand ein knapp 7,8 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits, das dank einer hochentwickelten Display-Technologie nahezu keine störende Falte aufweisen soll. Im geschlossenen Zustand dient ein 5,4 Zoll großes Cover-Display als vollwertige Bedienfläche.

Angetrieben wird das High-End-Smartphone vom neuen A20-Pro-Chip, dem satten 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Softwareseitig nutzt iOS die neue Bildschirmfläche für echtes Split-Screen-Multitasking, was das Gerät vor allem für Produktiv-Nutzer attraktiv machen dürfte.

Wer sich eines der begehrten Exemplar der ersten Generation direkt zum Release sichern möchte, kann ab 14:00 Uhr direkt über die Apple-Kanäle oder bei teilnehmenden Händlern zuschlagen. Angesichts der enormen Aufmerksamkeit und teils limitierten Anfangsstücke ist jedoch mit längeren Lieferzeiten zu rechnen.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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