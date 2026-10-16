OPPO: Diese Geräte bekommen ColorOS 17

Der Smartphone-Hersteller OPPO hat den offiziellen Rollout-Zeitplan für das neue Betriebssystem ColorOS 17 veröffentlicht. Die Verteilung der großen Aktualisierung startet Ende Oktober 2026 und erstreckt sich über mehrere Phasen bis zum ersten Quartal 2027. Berücksichtigt werden zahlreiche Modelle aus den Serien Find, Reno, K, F sowie diverse Tablets.

Die Rollout-Phasen im Überblick:

29. Oktober 2026: OPPO Find N6, OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s, OPPO Find X9 Pro, OPPO Find X9

30. Oktober 2026: OPPO Find N5, OPPO Find X8 Pro, OPPO Find X8, OPPO Reno16 Pro 5G, OPPO Reno16 5G, OPPO Reno16c 5G, OPPO Reno16 FS 5G, OPPO Reno16 F 5G

November 2026: Find- & Reno-Serie: OPPO Find N3, OPPO Find N3 Flip, OPPO Reno15 5G, OPPO Reno15 FS 5G, OPPO Reno15 F 5G, OPPO Reno15c 5G, OPPO Reno15 A, OPPO Reno15 Pro Max 5G, OPPO Reno15 Pro 5G, OPPO Reno15 Pro Mini 5G, OPPO Reno14 Pro 5G, OPPO Reno14 5G, OPPO Reno14 5G Diwali Edition, OPPO Reno14 FS 5G, OPPO Reno14 F 5G, OPPO Reno14 F Dark Side Limited Edition K- & F-Serie: OPPO K14x 5G, OPPO K14 5G, OPPO K13x 5G, OPPO F33 5G, OPPO F31 5G, OPPO F29 5G

Dezember 2026: Reno- & K-Serie: OPPO Reno13 Pro 5G, OPPO Reno13 5G, OPPO Reno13 FS 5G, OPPO Reno13 A, OPPO Reno13 F 5G, OPPO Reno13 F, OPPO K13 Turbo Pro 5G, OPPO K13 Turbo 5G, OPPO K13 5G Tablets: OPPO Pad 5, OPPO Pad 5 Matte Display Edition, OPPO Pad 3 Pro, OPPO Pad 3, OPPO Pad 3 Matte Display Edition

1. Quartal 2027: OPPO Find N2 Flip, OPPO Reno12 Pro 5G, OPPO Reno12 5G, OPPO Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition, OPPO Reno12 5G, OPPO F33 Pro 5G, OPPO F31 Pro+ 5G, OPPO F31 Pro 5G, OPPO F29 Pro 5G, OPPO Pad SE, OPPO Pad SE Matte Display Edition



Hinweis des Herstellers: Der offizielle Rollout erfolgt schrittweise in Wellen und deckt weltweit alle Nutzer ab. Der genaue Zeitplan kann je nach Gerätemodell, Region und Mobilfunkanbieter variieren. Maßgeblich ist jeweils der Status des Entwicklungsfortschritts.