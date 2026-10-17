Apple: iPhone Duo erst wieder 2027 verfügbar

Um Punkt 14:00 Uhr begann die offizielle Vorbestellphase für das iPhone Duo – und nur wenige Minuten später sind die ersten Chargen bereits vergriffen. Apples allererstes Foldable erweitert das Line-up oberhalb des iPhone 18 Pro Max und soll mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro Maßstäbe im Markt für faltbare Smartphones setzen.

Blitzschneller Ausverkauf nach dem Start

Das iPhone Duo lässt sich direkt über den Apple Online Store, die Apple Store App sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern vorbestellen. Wer in den ersten Minuten nicht schnell genug war, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen: Innerhalb von knapp zehn Minuten rutschte das voraussichtliche Lieferdatum für die meisten Farb- und Speichervarianten von Ende Oktober auf Dezember. Mittlerweile werden Neubestellungen erst für Ende Dezember oder sogar Anfang nächsten Jahres datiert. Die meisten Kunden von Apple, die jetzt bestellen, bekommen das neue Smartphone damit in diesem Jahr nicht mehr. Als Weihnachtsgeschenk dürfte das neue Modell damit ausfallen.

High-End-Hardware für die Luxusklasse

Mit dem iPhone Duo wagt Apple erstmals den Schritt ins Buch-Format (Book-Style Foldable). Eingeklappt steht ein 5,4-Zoll-Außendisplay zur Verfügung, ausgeklappt erweitert sich die Anzeige auf ein zentrales 7.6-Zoll-OLED-Display mit Nano-Textur-Beschichtung und nahezu unsichtbarer Falz. Angetrieben wird das Premium-Gerät vom neuen A20 Pro Chip, unterstützt von 12 GB Arbeitsspeicher. Statt Face ID setzt Apple im schlanken Titangehäuse auf einen seitlich im Power-Button integrierten Touch-ID-Sensor.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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