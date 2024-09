Rufumleitung abschalten und einrichten – so klappt es beim Festnetz Telefon – Bei Handys und Smartphones sind Rufumleitungen häufiger zu finden, aber man hat diese Funktion auch beim normalen Festnetz-Anschluss und kann damit natürlich auch das Telefon zu Hause in bestimmten Situationen auf eine andere Rufnummer umleiten. Man sollte dabei aber im Hinterkopf behalten, dass dadurch Kosten entstehen können. Wer seine Anrufe vom Festnetz auf das Handy weiter leitet, zahlt dann auch wie für jede andere Verbindung zu einem Handy. Auf diese Weise verursachen dann nicht nur ausgehende Anrufe Kosten, sondern auch eingehende Verbindungen. Daher sollte man diese Funktion sparsam nutzen oder nur einsetzen, wenn man auch eine passende Telefon-Flatrate dazu hat und ohne nichts für Gespräche zahlt. Wer sich unsicher ist, sollte vor der Einrichtung der Umleitung für das Festnetz Telefon nochmal die Vertragsunterlagen und die Konditionen prüfen oder dazu im Kundenservice nachfragen.

Telefon Rufumleitung per Code einrichten

Alle Telefone unterstützen derzeit die Ansteuerung per Code und daher kann man unabhängig von Anbieter und Modell Rufumleitung per Codes steuern. Auch das Alter der Modelle spielt dabei keine Rolle, so lange es digitale Geräte sind. Analoge Festnetz-Telefone unterstützen das leider nicht. Die wichtigsten Telefon-Codes für Rufumleitungen am Anschluss zu Hausen lauten dabei wie folgt:

Rufumleitung sofort (Anrufe werden sofort auf die angegebene Telefonnummer umgeleitet):

Funktion aktivieren: *21* Ihre Rufnummer #

Funktion deaktivieren: #21#

Rufumleitung bei Besetzt (Anruf wird umgeleitet, wenn die erste Leitung besetzt ist):

Funktion aktivieren: *67* Ihre Rufnummer #

Funktion deaktivieren: #67#

Rufumleitung bei Nichtmelden (Anruf wird umgeleitet, wenn er innerhalb von 15 Sekunden nicht angenommen wird):

Funktion aktivieren: *61* Ihre Rufnummer #

Funktion deaktivieren: #61#

Die jeweilige Funktion wird danach nochmal auf dem Display bestätigt – erst wenn diese Bestätigung gekommen ist, wurde der Befehl korrekt ausgeführt. Es ist auch sinnvoll, die Umleitung danach nochmal zu testen und zu prüfen, ob wirklich alles korrekt funktioniert.

Die Rufumleitung an Router einstellen (hier Fritzbox)

Wer mit den Codes nicht zurecht kommt, kann die Rufumleitung in der Regel auch direkt im Router hinterlegen. Das ist etwas einfacher, weil man sich direkt mit der Maus durch das Menü klicken kann und damit mehr Überblick hat. Wir wollen hier die Vorgehensweise am Beispiel einer Fritzbox zeigen, weil diese Geräte in vielen Haushalten zu finden sind.

Anleitung:

Zugang zur Fritz!Box: Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihrer Fritz!Box ein. Standardmäßig ist dies oft http://fritz.box.

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Navigieren zu den Rufumleitungseinstellungen: Klicken Sie im Menü auf “Telefonie”.

Wählen Sie anschließend “Rufbehandlung” und dann die Registerkarte “Rufumleitung”. Neue Rufumleitung erstellen: Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neue Rufumleitung”.

Anrufe an: Wählen Sie hier aus, für welche Anrufe die Umleitung gelten soll (z.B. alle Anrufe, bei Besetzt, bei Nichtmelden).

Art der Umleitung: Hier legen Sie fest, wie die Anrufe umgeleitet werden sollen (z.B. sofort, nach einer bestimmten Anzahl von Klingeln, parallel).

Zielrufnummer: Geben Sie hier die Telefonnummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Geben Sie hier die Telefonnummer ein, an die die Anrufe weitergeleitet werden sollen. Weitere Einstellungen: Je nach Fritz!Box-Modell stehen möglicherweise weitere Einstellungen zur Verfügung, wie z.B. die Möglichkeit, die Rufumleitung zeitlich zu begrenzen. Speichern: Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch einen Klick auf “OK” oder einen ähnlichen Button.

Wichtige Hinweise:

Mehrere Rufumleitungen: Sie können mehrere Rufumleitungen einrichten, um beispielsweise bei Besetzt an eine andere Nummer weiterzuleiten als bei Nichtmelden.

Zeitgesteuerte Rufumleitung: Einige Fritz!Box-Modelle bieten die Möglichkeit, die Rufumleitung zeitlich zu begrenzen. So können Sie beispielsweise während der Nachtstunden alle Anrufe auf Ihr Mobiltelefon umleiten.

Individuelle Einstellungen: Die genaue Darstellung und die verfügbaren Optionen können je nach Fritz!Box-Modell leicht abweichen.

Bei anderen Router gibt es ähnliche Funktionen, nur ist dann die Menüführung oft anders und man muss eventuell auch anderen Links folgen. Grundsätzlich ist es aber bei allen Routern gleich aufgebaut.

Was kostet eine Rufumleitung im Festnetz?

Die Einrichtung einer Rufumleitung ist generell kostenlos und kann daher so oft wie man möchte hinterlegt und auch wieder gelöscht werden.

Kosten entstehen allerdings, wenn die Rufumleitung aktiv wird. Dann werden die normalen Kosten abgerechnet für Gespräche ins jeweilige Netz. Wenn also die Rufumleitung vom Festnetz auf das eigene Handy eingerichtet wird, berechnet das System beim umgeleiteten Anrufen die normalen Kosten für Gesprächsminuten zu Handys. Wenn also viele Anrufe umgeleitet werden, kann das durchaus hohe Beträge auf der Rechnung verursachen.

Rufumleitung in der Fritzbox 7490 einrichten

AVM FRITZ! Box 7490: Rufumleitung einrichten

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bei einigen Anbieter kann man die Rufumleitung auch per Kundenservice setzen lassen. Dann reicht ein Anruf im Support und man teilt dort die entsprechenden Daten mit, um die Umleitung korrekt einzurichten. Teilweise entstehen aber für diese Einrichtung einmalige Kosten. Das sollte man vorher klären, nicht dass dann Kosten auf der Handyrechnung auftauchen, die man so gar nicht haben wollte.

Zuletzt aktualisiert: 22. September 2024