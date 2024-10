O2 Netztest 2024 – die aktuellen Ergebnisse zum O2 Netz

O2 Netztest 2024 – die aktuellen Ergebnisse zum Telekom D1 Netz – Das O2 Netz ist in den letzten Monaten in erster Linie durch den Zusammenschluss mit Eplus ins Gespräch gekommen. Die Fusion der beiden Unternehmen hat durch das Zusammenlegen der Kundenstämme beider Netzbetreiber den größten deutschen Mobilfunk-Anbieter entstehen lassen mit noch mehr Kunden als die Telekom im mobilen Bereich.

Mittlerweile ist diese Fusion abgeschlossen und O2 hat dazu die Ausbauziele für LTE erfüllt. Aktuell läuft daher in erster Linie der Ausbau im 5G Bereich um ein eigenes flächendeckendes 5G Netz anbieten zu können.

Dazu musste O2 im Zuge der Fusion auch viele Netz-Standorte verkaufen. Das war eine der Bedingungen der Kartellbehörden, unter denen der Zusammenschluss genehmigt wurde. So wurden beispielsweise mittlerweile alle LTE Funkstationen im Eplus Netz an Vodafone und die Telekom verkauft und eine ganze Reihe von doppelten Funkstationen (bei denen es sowohl im O2- als auch im Eplus Netz Abdeckung gab) wurden an die Telekom übergeben. Das kommenden neue Netze aus O2 und Eplus entspricht also nicht der Summe der bereits bestehenden Netze, sondern es gibt deutlich Abstriche.

Vom der Netz-Zusammenlegung profitieren nicht nur die Kunden von O2 selbst. Auch Dritt-Anbieter im O2 Netz wie Smartmobil, WinSIM, Hellomobil oder DeutschlandSIM können dann auf das neue gemeinsame Netz zugreifen.

HINWEIS: O2 hat mittlerweile das 5G Netz sehr weit ausgebaut und bietet daher bereits viel Speed. Daneben wurden auch viele Handytarife auf unbegrenztes Datenvolumen aufgerüstet.

Die Technik hinter den Netztest

In Deutschland vergleichen verschiedene Fachzeitschriften und Magazine jährlich die Netzqualität der großen Anbieter und veröffentlichen die Ergebnisse. Die Methoden zur Erfassung der Netzqualität in diesen Tests variieren stark. Manche Magazine nutzen Apps, die von Lesern zur Messung der Netzabdeckung eingesetzt werden. Die Nutzer laden die App kostenlos herunter und messen damit, wie gut und schnell ihre Handys im Netz funktionieren. Die Ergebnisse werden an einen zentralen Server gesendet und analysiert. Ein Nachteil ist, dass unklar bleibt, welche Einschränkungen auf das Netz selbst zurückzuführen sind und welche durch die Tarife bedingt sind. So könnte ein Handytarif auf maximal 7,2 Mbit/s beschränkt sein, obwohl das Netz höhere Geschwindigkeiten unterstützt.

Eine andere Methode sind Messfahrten von Prüfinstituten, die auf festgelegten Routen durch Deutschland fahren und Daten sammeln, um zu ermitteln, wie gut die Netze ausgebaut sind und welche maximalen Geschwindigkeiten möglich sind. Diese Messungen sind aufwendig und kostspielig, liefern jedoch sehr genaue und nachvollziehbare Daten zur Netzqualität, die nicht durch Tarife oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Datenerhebung zu Zeiten geringer Netzbelastung stattfand und es daher zu Spitzenzeiten zu Abweichungen kommen kann.

Unabhängig von der Messmethode bieten Netztests einen grundlegenden Überblick über die Netzqualität der großen Anbieter in Deutschland und dienen somit als Orientierungshilfe. Sie geben jedoch wenig Aufschluss darüber, wie gut oder schlecht die Mobilfunknetze in der eigenen Region ausgebaut sind.

Das sind die aktuellen O2 Netztest Ergebnisse

Mittlerweile gibt es recht viele aktuelle Netztest von O2, die auch 5G mit einschließen. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man bereits einen 5G Handytarife oder eine 5G Prepaid Karte hat. Die neuen O2 Mobile Tarife haben beispielsweise kostenloses 5G. Ohne 5G muss man dann natürlich etwas Abstriche machen – das betrifft derzeit noch die meisten Drittanbieter im O2 Netz.

TIPP: Wer sich nicht sicher ist, sollte beispielsweise mit der O2 Freikarte das Mobilfunk-Netz von O2 testen und falls man damit zufrieden ist, kann man mit einem länger laufenden Tarife oder auch einer Prepaid Allnet Flat ins dieses Handynetz wechseln.

In der Regel belegt das O2 Netz (auch in Verbindung mit Eplus) einen Platz hinter Vodafone und der Telekom. Im technischen Bereich steht dieses Ranking in der Regel so fest, Abweichungen gibt es teilweise, wenn keine Messungen gemacht werden sondern man die Rankings der Kunden abfragt.

CHIP Netztest 2024

Der CHIP Netztest 2024 hat erneut die drei großen deutschen Netzbetreiber unter die Lupe genommen. O2 konnte sich zwar im Vergleich zu den Vorjahren verbessern, bleibt jedoch hinter der Telekom und Vodafone zurück.

Die wichtigsten Ergebnisse für O2:

Gesamtnote „Gut“: O2 hat erneut eine solide Leistung gezeigt und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern.

O2 hat erneut eine solide Leistung gezeigt und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessern. Stärken im ländlichen Raum: Besonders in ländlichen Gebieten konnte O2 punkten und bietet dort eine gute Netzabdeckung. Auch bei der LTE-Verfügbarkeit liegt O2 auf einem hohen Niveau.

Besonders in ländlichen Gebieten konnte O2 punkten und bietet dort eine gute Netzabdeckung. Auch bei der LTE-Verfügbarkeit liegt O2 auf einem hohen Niveau. Schwächen in der 5G-Performance: Obwohl O2 seinen 5G-Ausbau vorantreibt, zeigten sich im Test noch Schwächen in Bezug auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im 5G-Netz.

Obwohl O2 seinen 5G-Ausbau vorantreibt, zeigten sich im Test noch Schwächen in Bezug auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im 5G-Netz. Gute Alternative in Städten: In städtischen Gebieten stellt O2 eine durchaus attraktive Alternative zu Telekom und Vodafone dar und bietet eine gute Netzqualität.

Vergleich zu anderen Netzbetreibern:

Telekom: Die Telekom konnte ihren Spitzenplatz verteidigen und erhielt die Note „Sehr gut“. Besonders bei der 5G-Performance und der Netzstabilität überzeugte die Telekom.

Die Telekom konnte ihren Spitzenplatz verteidigen und erhielt die Note „Sehr gut“. Besonders bei der 5G-Performance und der Netzstabilität überzeugte die Telekom. Vodafone: Vodafone folgte auf dem zweiten Platz und erhielt ebenfalls die Note „Gut“. Vodafone konnte insbesondere bei der 5G-Abdeckung punkten.

O2 hat sich kontinuierlich verbessert und bietet ein solides Netz, das insbesondere in ländlichen Gebieten überzeugt. Wer jedoch die absolute Spitzenleistung sucht oder besonders viel Wert auf 5G legt, sollte sich die Angebote von Telekom und Vodafone genauer ansehen.

Connect Netztest 2024

Das O2 Netz hat im Connect Netztest 2024 hervorragend abgeschnitten und wurde erneut mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Dies ist bereits das vierte Mal in Folge, dass O2 diese Auszeichnung erhält.

Was bedeutet das Ergebnis?

Bestätigung der hohen Netzqualität: Die Auszeichnung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von Telefónica, ein qualitativ hochwertiges Mobilfunknetz anzubieten.

Die Auszeichnung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von Telefónica, ein qualitativ hochwertiges Mobilfunknetz anzubieten. Konsequenter Netzausbau: Durch rund 7000 Ausbaumaßnahmen im Jahr 2023 konnte O2 die Netzabdeckung und -qualität weiter verbessern.

Durch rund 7000 Ausbaumaßnahmen im Jahr 2023 konnte O2 die Netzabdeckung und -qualität weiter verbessern. Starker Fokus auf 5G: O2 hat einen großen Anteil an echtem 5G im Netz und konnte in diesem Bereich besonders überzeugen.

O2 hat sich im Connect Netztest 2024 erneut als einer der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland etabliert. Die Auszeichnung „sehr gut“ bestätigt die hohe Qualität des O2 Netzes und die kontinuierlichen Investitionen in den Netzausbau.

Connect Netztest 2023

Connect hat sich 2023 den Prepaid Bereich genauer angeschaut und auch hier gibt es beste Noten für O2. Das Unternehmen schreibt dazu:

So bietet O 2 beispielsweise in der Kategorie „Normalnutzer“ doppelt so viel Datenvolumen wie die anderen Netzanbieter: Für knapp über 15 Euro sind in dem Tarif „O 2 Prepaid M“ 12 GByte Datenvolumen mit dem maximalen LTE-Tempo von bis zu 225 Mbit/s inklusive. Insgesamt, so das Urteil der connect, schnürt O 2 Telefónica „das beste Päckchen“. Ausschlaggebend für das Abschneiden in den Kategorien Wenig-, Normal-, Viel- und Powernutzer sowie Jahrestarif ist das Gesamtpaket aus Tarif, Netzqualität, Service sowie Preis-Leistung. Das Ergebnis zeigt: in drei von fünf Nutzungssparten hat O 2 das beste Gesamtpaket. Vor allem in den Kategorien „Wenignutzer“ (471 Punkte mit dem O 2 Prepaid S) und „Normalnutzer“ (464 Punkte mit dem O 2 Prepaid M) lässt O 2 den Wettbewerb weit hinter sich.

Connect Netztest 2022

O2 hat im Netztest von Connect 2022 mit sehr gut abgeschnitten und auch im 5G Bereich gibt es von den Testern richtig gute Noten. Die Tester schreiben selbst (Connect Heft 2/2022) zum Thema Netzabdeckung und Netzausbau bei O2:

Im „Großen Mobilfunk-Netztest 2022“ des Fachmagazins connect hat sich Telefónica/O 2 wie schon im letzten Jahr wieder die Note „sehr gut“ gesichert. Connect schreibt, dass O 2 das „bislang beste Ergebnis“ erzielt habe und nun „eindeutig in der Top-Liga angekommen“ sei. Gerade in Großstädten zeige O 2 „schon beeindruckende 5G-Anteile“. Für den härtesten Branchenvergleich des Landes hat connect mit umfassenden Drive- & Walktests und riesigem Crowdsourcing die Mobilfunknetze bzgl. Highspeed-Internet und Sprache unter die Lupe genommen. Die Drivetests umfassten ca. 13196 km. Zu den Walktests gehörten z. B. umfassenden Messungen in Bereichen mit starkem Publikumsverkehr, z. B. Bahnhofshallen, Flughafenterminals, Cafés, Museen sowie öffentliche Bahnstrecken im Nah- und Fernverkehr.

Zuletzt aktualisiert: 10. Oktober 2024