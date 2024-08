Vodafone Netztest- die aktuellen Ergebnisse zum Vodafone Netz – Das Vodafone Netz ist für viele Nutzer nach wie vor unter dem Namen D2-Netz bekannt, auch wenn die Trennung in D-Netze und E-Netze mittlerweile kaum noch wirklich aussagekräftig ist. Neben Vodafone gibt es auch viele Discounter die Allnetflat im D2 Netz von Vodafone anbieten. Neben kleineren Discountern haben auch größere Anbieter wie 1&1 oder das Vodafone Tochterunternehmen Otelo ihre Tarife in diesem Netz. Inzwischen gibt es direkt bei Vodafone auch bereits die ersten Angebote für unbegrenztes Datenvolumen zu den Allnet Flat. Das Unternehmen ist dabei aber noch zurückhaltender als die anderen Netzbetreiber. Im Prepaid Bereich wurde die Vodafone Freikarte mittlerweile mit 5G ausgestattet und damit kann man auch mit den kostenlosen Sim und Freikarten von Vodafone das 5G Netz mit nutzen – allerdings gegen Aufpreis.



Um beurteilen zu können, wie gut oder schlecht man im Vodafone Netz telefonieren und surfen kann, gibt es immer wieder sogenannte Netztest von renommierten Fachmagazinen, bei denen die Netzqualität von Vodafone geprüft wird und anhand deren Ergebnisse man beurteilen kann wie gut oder schlecht die Verbindungen in D2-Netz sind. Diese Tests werden in der Regel einmal pro Jahr durchgeführt und auch von Vodafone gerne verwendet um für das eigene Netze Werbung zu machen.

HINWEIS Die Ergebnisse des Vodafone Netztest sind nicht nur für die originalen Vodafone Tarife und die Vodafone Freikarte wichtig, sondern auch Drittanbieter und Prepaid Discounter im Vodafone Netz profitieren von guten Ergebnissen und damit einer guten Netzqualität. Die richtig schnellen Geschwindigkeiten sind aber nach wie vor Vodafone vorbehalten und an sich auch nur dann wichtig, wenn man unbegrenztes Datenvolumen hat oder richtig große Allnet Flat nutzt.

Die Ergebnisse des Netz-Tests von Vodafone im Überblick

Vodafone ist von den Kundenzahlen im Mobilfunk-Bereich nach der Fusion von Eplus und O2 mittlerweile der kleinste Anbieter, kann aber im Bereich der Netzqualität durchaus punkten, denn in der Regel schafft das Unternehmen einen guten zweiten Platz hinter der Telekom und vor O2/Eplus. Auch das gemeinsame Roaming der O2- und Eplus Kunden im jeweils anderen Netz konnte daran wenig ändern. Im Bereich der LTE Netze konnte Vodafone die Telekom teilweise sogar überholen. Hier machen sich die großen Investitionen von Vodafone ins LTE Netz bezahlt. Für die Zukunft sind sogar noch weitere Investitionen geplant, die noch mehr Geschwindigkeit bieten sollen. Geplant sind Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (zum Vergleich: entspricht etwas DSL 1.000.000).

5G fließt mittlerweile auch in die Netztest mit ein, 5G+ ist allerdings eher noch die Ausnahme, da sowohl Stationen als auch Smartphones diese Technik eher selten unterstützen.

Die einzelnen Netz-Test des Vodafone im Überblick

Connect Netztest 2024

Im Connect Netztest 2024 hat Vodafone insgesamt sehr gut abgeschnitten und erhielt die Bewertung „sehr gut“ mit 926 Punkten. In der Rangliste belegte Vodafone den zweiten Platz hinter der Deutschen Telekom, die ebenfalls eine hervorragende Bewertung erzielte. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung von Vodafone im Mobilfunknetz, insbesondere hinsichtlich der Netzabdeckung und der Sprachqualität. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vodafone im Connect Netztest 2024 eine hervorragende Leistung präsentierte und sich als einer der führenden Anbieter in Deutschland positioniert hat.

Stiftung Warentest 2023

Im Stiftung Warentest Netztest 2023 hat Vodafone insgesamt eine gute Bewertung erhalten. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst:

Gesamtnote : 1,7 (gut)

: (gut) Platzierung : Vodafone belegte den zweiten Platz hinter der Deutschen Telekom, die mit einer Note von 1,3 (sehr gut) abschloss.

: Vodafone belegte den hinter der Deutschen Telekom, die mit einer Note von (sehr gut) abschloss. Besonderheiten: Vodafone zeigte eine solide Netzabdeckung und gute Sprachqualität, jedoch gab es einige Bereiche, in denen die Telekom überlegen war.

Dabei lässt sich sagen, dass Vodafone im Netztest 2023 eine solide Leistung gezeigt hat, insbesondere im Vergleich zu anderen Anbietern wie O2, das mit einer Note von 1,9 (befriedigend) abschloss.

Connect Netztest 2023

Im Connect Netztest 2023 hat Vodafone insgesamt gut abgeschnitten. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse:

Gesamtnote : Vodafone erhielt die Bewertung „sehr gut“ mit 901 Punkten im Festnetztest.

: Vodafone erhielt die Bewertung mit im Festnetztest. Mobilfunknetz: Im Mobilfunknetztest wurde Vodafone ebenfalls positiv bewertet, jedoch konnte die Deutsche Telekom mit einer überragenden Note abschneiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vodafone in den Tests eine solide Leistung gezeigt hat, insbesondere im Festnetzbereich, wo es sich als starker Anbieter positioniert hat.

Connect Netztest 2022

2022 bescheinigt Connect dem Vodafone Netz gute Werte, die sehr nah an die Telekom heran kommen. O2 kann allerdings etwas aufholen und liegt nun bei der Netzqualität näher an Vodafone in diesem Netztest. Im Fazit heißt es bei Connect:

Bei Telekom und Vodafone liegen sie recht nah an einer Sekunde, bei Telefónica in allen Testszenarien bis auf die Bahn unter zwei Sekunden. Bei den innerstädtischen Walktests schließt das O2-Netz sogar eng zu den anderen Anbietern auf – hier liegen alle drei Netzbetreiber auf sehr hohem Niveau. Auch die Erfolgsquoten beim Aufbau der Sprachverbindungen sind allesamt sehr gut. Nur beim Telefonieren auf Verbindungsstraßen dürften sie bei allen drei Kandidaten noch etwas höher liegen. Zumindest gelingt es der Deutschen Telekom, sich in diesem für Autofahrer wichtigen Szenario etwas deutlicher von ihren beiden Mitbewerbern abzusetzen.

Generell hat sich damit im Vergleich zu den Vorjahren beim Ranking wenig verändert.

ComputerBILD Netztest 2021

Der Netztest ist an sich bereits von 2020, Computerbild schreibt dennoch 2021 darüber. Man merkt aber vor allem bei den wenigen Ergebnissen im 5G Bereich, dass der Test nicht mehr ganz aktuell ist. Dennoch zeigt sich auch hier das bekannte Ergebnis: die Telekom liegt vorn, Vodafone dahinter und O2 ist auf dem dritten Platz.

Connect Netztest 2020

Vodafone erreicht im Connect Netztest 2020 insgesamt 834 Punkte (von 1.000 möglichen Punkten). Das ist etwas weniger als 2017 und mit 66 Punkten ist der Abstand auf den ersten Platz doch recht deutlich. O2 liegt allerdings 76 Punkte dahinter – das Vodafone Netz liegt also ungefährdet auf Platz 2.

2020 hat Vodafone dazu eine Reihe von neuen Techniken für Discounter freigeschaltet (VoLTE usw.), es bleibt abzuwarten, ob sich das auf die nächsten Netztest auswirken wird.

Netztest der Stiftung Warentest

Im letzten Netztest der Stiftung Warentest (Juni 2017) landete die Telekom wieder auf Platz 1, danach Vodafone und o2 kam auf den letzten Platz – trotz des Zusammenschlusses mit Eplus. Im Original schreiben die Tester:

Connect Netztest

Der Netztest bei Connect stamm von Ende 2017 und bei diesem Test kam Vodafone auf einen guten zweiten Platz hinter der Telekom. Die Tester vergaben 841 Punkte (von 1000 möglichen) und damit nur etwa 40 Punkte weniger als bei der Telekom. Im Sprachbereich lag der Unterschied sogar bei nur 14 Punkten.

Chip Netztest

Der Netztest der Fachzeitschrift Chip stammt vom Februar und das Vodafone Netz schnitt in diesem Test insgesamt auf dem zweiten Platz ab. Allerdings hat sich in diesem Netztest der Abstand zur Telekom etwas vergrößert. Im Original bei CHIP heißt es:

Bei Computerbild setzt man bei den Netztest auf Apps, die von Kunden geladen werden und man hat bereits im Oktober 2015 die deutschen Netze getestet. Vodafone kam in diesem Test auf den zweiten Platz (nach Platz 3 im Vorjahr) und es wurden vor allem die Telefon-Verbindungen und das LTE Netz gelobt. Die Tester schreiben dazu als Fazit:

Wieder zurück auf dem zweiten Platz: Das Vodafone-Netz bietet hohes Tempo, der LTE-Ausbau auf dem Land hat aber Luft nach oben. Testnote: 2,53 (befriedigend).

Insgesamt ergibt sich damit ein durchaus einheitliches Bild: Vodafone liegt bei der Netzqualität auf Platz 2 in Deutschland und muss sich nur der Telekom geschlagen geben. Der Abstand zu O2 und Eplus ist relativ groß, es gibt aber gerade im Bereich des 3G Ausbaus noch einige Lücken. Diese werden im LTE Bereich geschlossen, allerdings ist das natürlich nur der Fall wenn man Tarife nutzt, die LTE inklusive haben.

Video: 5G Speed bei Vodafone im Test

5G! So SCHNELL ist es WIRKLICH... | 5G (N78) Speedtest in Karlsruhe mit Vodafone | iPhone 12

