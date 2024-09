Honor Smartphones werden heiß und überhitzen – so kann man die Geräte schützen – Honor setzt nach der Trennung von Huawei vor allem auf interessante Topmodelle und versucht, den Kurs von Huawei fortzusetzen. Das bedeutet neben interessanten Kamera-Handys mit guten Objektiven auch Innovationen wie faltbare Handys und natürlich immer wieder auch Geräte mit richtig guter Performance und schneller Aufladung. Das erwarten Nutzer mittlerweile von den Topmodellen, aber durch diese gute Ausstattung gibt es auch Probleme.

Starke Prozessoren und schnelles Laden erzeugt bei allen Smartphones in der Regel auch viel Abwärme. Das Problem hat nicht nur Honor, sondern davon sind alle Hersteller betroffen und versuchen, die Abwärme der Modelle in den Griff zu bekommen. Dennoch passiert es immer wieder, dass bei starker Nutzung und schneller Aufladung die Modelle heiß werden und sich auch nicht so schnell wieder abkühlen. Honor hat bisher auch noch keine Möglichkeit gefunden, die Geräte dauerhaft kühl zu halten – eine gewisse Erwärmung ist bei der Nutzung also durchaus normal.

In diesem Artikel wollen wir die Hintergründe für die Erwärmung bei Honor Smartphones erklären und auch zeigen, was man tun kann, wenn die Honor Handys schnell und stark warm werden und teilweise sogar Fehlermeldungen kommen. In einigen Fällen kann so eine Erhitzung auch gefährlich werden, das ist aber erfreulicherweise die absolute Ausnahme.

HINWEIS: Ab und an findet man angebliche Meldungen, dass Malware den Akku angreifen würde und so die Geräte zerstört. Bisher sind solche Fälle nicht bekannt, es handelt sich daher bei solchen Meldungen meistens nur im Scareware, die Nutzer dazu bringen soll, selbst Malware in Form von angeblichen Reinigungsprogrammen zu installieren.

Warum erhitzen sich Smartphones überhaupt?

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Honor-Smartphone heiß werden kann. Hier sind einige der häufigsten:

Intensive Nutzung: Spiele und Apps: Leistungsintensive Apps oder Spiele belasten den Prozessor und die Grafikkarte stark, was zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen kann. Multitasking: Wenn viele Apps gleichzeitig geöffnet sind, steigt die Belastung des Geräts und es kann heiß werden. Videoaufnahmen: Besonders bei 4K-Aufnahmen oder Zeitlupen wird der Prozessor stark beansprucht.

Ladevorgang: Schnelles Laden: Schnellladetechnologien führen zu einer höheren Wärmeentwicklung. Defektes Ladegerät oder Kabel: Beschädigte Ladegeräte können Überhitzung verursachen.

Umgebungstemperatur: Hohe Umgebungstemperatur: In heißen Umgebungen kann das Smartphone schneller heiß werden.

Softwareprobleme: Apps mit Fehlern: Einige Apps können zu einer Überhitzung führen, insbesondere wenn sie nicht richtig programmiert sind. Betriebssystemfehler: Fehler im Betriebssystem können ebenfalls die Ursache sein.

Hardwareprobleme: Defekte Komponenten: Ein defekter Akku oder ein anderer Hardwarefehler kann zu einer Überhitzung führen.



Grundsätzlich gilt dabei: Wärmeentwicklung ist bei Smartphones normal. Probleme kann es geben, wenn die Modelle sich auch erhitzen, wenn man sie nicht nutzt oder wenn die Überhitzung zu stark wird.

ZUSAMMENFASSUNG: Honor Smartphones haben wie alle Android Modelle Sicherheitssysteme, die Schäden durch Überhitzung verhindern, das gilt aber nur für die normale Nutzung. Überhitzungsmeldung sind solche Schutzhinweise. Allerdings wird dann in der Regel die Leistung reduziert – das kann bei Games und anderen Anwendungen zu Problemen führen.

Problem: das Smartphone wird auch heiß, wenn man es gar nicht nutzt

Sollten die Geräte zu heiß werden oder gar eine Warnmeldung kommen, sollte man schnell und richtig reagieren.

Was kann ich tun, wenn mein Honor-Smartphone zu heiß wird?

Smartphone abkühlen lassen: Legen Sie das Gerät an einen kühlen Ort, aber vermeiden Sie extreme Temperaturen. Schutzhülle entfernen: Eine Schutzhülle kann die Wärmeentwicklung verstärken. Apps schließen: Beenden Sie alle nicht benötigten Apps, um die Prozessorlast zu reduzieren. Hintergrundaktivitäten einschränken: Deaktivieren Sie unnötige Hintergrundaktualisierungen und Benachrichtigungen. Displayhelligkeit reduzieren: Eine niedrigere Helligkeit spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung. Ladevorgang unterbrechen: Während des Ladevorgangs wird das Smartphone besonders warm. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn das Gerät zu heiß wird. Software aktualisieren: Halten Sie das Betriebssystem und Ihre Apps auf dem neuesten Stand, da Updates oft Fehlerbehebungen enthalten. Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen. Fachmann aufsuchen: Wenn keine der oben genannten Maßnahmen hilft, sollten Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen lassen.

WICHTIG:

Keine scharfen Gegenstände verwenden: Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Nicht in den Kühlschrank legen: Durch die schnelle Temperaturänderung kann Kondenswasser entstehen, das das Gerät beschädigen kann.

Video: So kann man das Smartphone kühl halten

Wie du dein Smartphone kühl halten kannst! Sommer, Hitze, Smartphone!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Was kann man tun, wenn das Honor Handy heiß wird?

Wer bereits weiß, dass das eigenen Honor zu Überhitzung neigt, kann einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

So verhindern Sie Überhitzung:

Apps schließen: Beenden Sie alle nicht benötigten Apps, um die Prozessorlast zu reduzieren.

Beenden Sie alle nicht benötigten Apps, um die Prozessorlast zu reduzieren. Hintergrundaktivitäten einschränken: Deaktivieren Sie unnötige Hintergrundaktualisierungen und Benachrichtigungen.

Deaktivieren Sie unnötige Hintergrundaktualisierungen und Benachrichtigungen. Displayhelligkeit reduzieren: Eine niedrigere Helligkeit spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung.

Eine niedrigere Helligkeit spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung. Ladevorgang unterbrechen: Während des Ladevorgangs wird das Gerät besonders warm. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn das Gerät zu heiß wird.

Während des Ladevorgangs wird das Gerät besonders warm. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn das Gerät zu heiß wird. Schutzhülle entfernen: Eine Schutzhülle kann die Wärmeentwicklung verstärken.

Eine Schutzhülle kann die Wärmeentwicklung verstärken. Smartphone abkühlen lassen: Legen Sie das Gerät an einen kühlen Ort, aber vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Legen Sie das Gerät an einen kühlen Ort, aber vermeiden Sie extreme Temperaturen. Software aktualisieren: Halten Sie das Betriebssystem und Ihre Apps auf dem neuesten Stand, da Updates oft Fehlerbehebungen enthalten.

Halten Sie das Betriebssystem und Ihre Apps auf dem neuesten Stand, da Updates oft Fehlerbehebungen enthalten. Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen helfen. Fachmann aufsuchen: Wenn keine der oben genannten Maßnahmen hilft, sollten Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen lassen.

Zusätzliche Tipps:

Leistungsmodus deaktivieren: Wenn Ihr Smartphone einen Leistungsmodus hat, deaktivieren Sie ihn, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Wenn Ihr Smartphone einen Leistungsmodus hat, deaktivieren Sie ihn, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Apps zur Temperaturüberwachung: Es gibt Apps, mit denen Sie die Temperatur Ihres Smartphones überwachen können.

Im Sommer sollte man natürlich dazu darauf achten, dass die Smartphone von außen möglichst wenig erwärmt werden. Daher sollte man die Honor Geräte nicht direkt in der Sonne liegen lassen und Sonneneinstrahlung auf die Geräte insgesamt im besten Fall komplett vermeiden. Auch ein aufgeheiztes Auto kann zu Probleme führen, wenn das Smartphone darin aufgeheizt wird. In Fahrzeugen kann es teilweise über 50 Grad werden, das ist dann auch nicht gut für das Honor Handy.

Video: Das kann man bei überhitzen Smartphones tun

Handy & iPhone wird heiß und geht von alleine aus? Handy überhitzt → Lösung

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android

Zuletzt aktualisiert: 23. September 2024