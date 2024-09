Die Apple ID ist die Kontobezeichnung bei Apple und sehr wichtig, da über die Apple ID die meisten Dienste von Apple mit iPhone oder iPad verknüpft werden. Allerdings wird die Verbindung oft nur einmal hergestellt und dann muss man sich meistens nicht mehr um die ID kümmern. Daher kann es passieren, dass man nach längerer Zeit die Apple ID oder auch die Zugangsdaten komplett vergessen hat. Hier in diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in so einem Fall tun kann und wie man Hinweise auf die Apple ID wiederfindet.

Apple ID vergessen: so findet man die Konto-Daten wieder

Das Vergessen der Apple ID kann frustrierend sein, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sie wiederherzustellen:

1. Überprüfen Sie Ihre Geräte:

iPhone, iPad, Mac: Schauen Sie in den Einstellungen nach, ob Ihre Apple ID dort automatisch ausgefüllt wird.

Schauen Sie in den Einstellungen nach, ob Ihre Apple ID dort automatisch ausgefüllt wird. App Store, iTunes, iCloud: Melden Sie sich bei diesen Diensten an und prüfen Sie, ob Ihre Apple ID dort angezeigt wird.

2. Nutzen Sie die Apple ID-Website:

appleid.apple.com: Gehen Sie auf diese Website und klicken Sie auf “Passwort vergessen?”. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Apple ID wiederherzustellen.

Gehen Sie auf diese Website und klicken Sie auf “Passwort vergessen?”. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Apple ID wiederherzustellen. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer: Geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die Sie bei der Erstellung der Apple ID verwendet haben.

Geben Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein, die Sie bei der Erstellung der Apple ID verwendet haben. Sicherheitsfragen: Beantworten Sie die Sicherheitsfragen, die Sie bei der Einrichtung festgelegt haben.

3. Apple Support kontaktieren:

Online-Chat oder Telefon: Wenn Sie die oben genannten Schritte nicht erfolgreich durchführen können, wenden Sie sich an den Apple Support. Sie können Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Apple ID helfen.

Wichtige Hinweise:

Zwei-Faktor-Authentifizierung: Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, benötigen Sie möglicherweise ein vertrauenswürdiges Gerät, um Ihre Identität zu bestätigen.

Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, benötigen Sie möglicherweise ein vertrauenswürdiges Gerät, um Ihre Identität zu bestätigen. Wiederherstellungsschlüssel: Wenn Sie einen Wiederherstellungsschlüssel erstellt haben, kann dieser Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Apple ID helfen.

Wenn Sie einen Wiederherstellungsschlüssel erstellt haben, kann dieser Ihnen bei der Wiederherstellung Ihrer Apple ID helfen. Geduld: Die Wiederherstellung Ihrer Apple ID kann einige Zeit dauern.

Weitere Tipps:

Notieren Sie Ihre Apple ID: Bewahren Sie Ihre Apple ID und Ihr Passwort sicher auf, um zukünftige Probleme zu vermeiden.

Bewahren Sie Ihre Apple ID und Ihr Passwort sicher auf, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Verwenden Sie einen Passwortmanager: Ein Passwortmanager kann Ihnen helfen, Ihre Passwörter sicher zu speichern und zu verwalten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine vergessene Apple ID wiederherzustellen. Beginnen Sie mit der Überprüfung Ihrer Geräte und der Apple ID-Website. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den Apple Support.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 23. September 2024