Offiziell: Galaxy AI wird für diese Samsung-Modelle angeboten

Samsung hat Support-Dokumente online gestellt, die den aktuellen Überblick über die Galaxy AI Funktionen bieten. Daran kann man gut sehen, welche der aktuellen Geräte des Unternehmens unterstützt werden. Ältere Modelle, die hier nicht mit aufgeführt sind, werden die neue Technik wohl nicht mehr bekommen:

Galaxy S Smartphones: Galaxy S25 Serie, Galaxy S24 Serie, Galaxy S23 Serie, Galaxy S22 Serie & Galaxy S21 Serie

Galaxy S25 Serie, Galaxy S24 Serie, Galaxy S23 Serie, Galaxy S22 Serie & Galaxy S21 Serie Galaxy Z Smartphones : Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3 & Z Flip3

Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3 & Z Flip3 Galaxy Tab S Tablets: Tab S10 Serie, Tab S9 Serie &Tab S8 Serie

Tab S10 Serie, Tab S9 Serie &Tab S8 Serie Galaxy A Smartphones: A35 5G, A54 5G

Unklar ist, wie es mit Galaxy AI weiter geht. Es sieht aktuell so aus, als blieben die Funktionen kostenlos. In einigen Ländern hat Samsung aber den Hinweis veröffentlicht, dass Galaxy AI nur noch 2025 kostenfrei bleiben soll. Es ist also nicht ganz sicher, ob alle Funktionen der neuen Technik auch im kommenden Jahr kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Dazu ist weiterhin mindestens One UI 6.1 Grundlage für die neue Funktionen. Man sollte also mindestens One UI 6.1 auf dem eigenen Gerät installiert haben, damit man Galaxy AI nutzen kann. Mit Vorgänger-Versionen von One UI gibt es diese Funktionen noch nicht, auch wenn das Smartphone in der Liste oben mit enthalten ist. Es gilt also immer: Erst das Update, dann Galaxy AI.

Leider werden aber nicht alle Modelle, die das Update auf One UI 6.1 bekommen werden, auch Galaxy AI mit dazu erhalten. Die Modelle vor 2023 bekommen wohl keine Galaxy AI Funktionen und erhalten daher nur das Update auf One UI 6.1 ohne zusätzliche AI Unterstützung. Es sieht auch nicht so aus, als würde Samsung hier im Laufe des Jahres noch weitere Modelle für Galaxy AI freischalten – eventuell reicht die Power der älteren Prozessoren einfach nicht aus, um diese Funktionen abbilden zu können.

