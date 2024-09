Kann man bereits gesendete SMS beim Gegenüber löschen?

Das Zurückrufen von bereits gesendeten SMS-Nachrichten ist in der Regel nicht möglich. SMS (Short Message Service) wird auf einer technischen Basis gesendet, die es nicht erlaubt, Nachrichten nach dem Versenden zurückzurufen. Sobald die Nachricht den Server des Mobilfunkanbieters erreicht hat, wird sie an den Empfänger weitergeleitet. Es gibt keine zentrale Autorität oder Plattform, die SMS verwaltet, was bedeutet, dass der Absender keine Kontrolle über die Nachricht hat, sobald sie gesendet wurde.

In einigen Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram oder Signal gibt es jedoch die Möglichkeit, gesendete Nachrichten zurückzurufen oder zu löschen.

Dies gilt allerdings nur für Nachrichten, die innerhalb dieser speziellen Apps gesendet wurden und nicht für traditionelle SMS. Wenn Sie eine SMS gesendet haben und den Inhalt ändern oder löschen möchten, bleibt der Empfänger im Besitz der ursprünglichen Nachricht. Selbst wenn Sie eine neue Nachricht senden, um die alte zu korrigieren, wird die ursprüngliche Nachricht im Gesprächsverlauf bleiben.

Nachrichten zurückrufen bei RCS Chat möglich

Bei RCS (Rich Communication Services) Chat gibt es die Möglichkeit, gesendete Nachrichten zurückzurufen, sofern die Funktion von der verwendeten App und dem Mobilfunkanbieter unterstützt wird. Hier sind einige wichtige Punkte dazu:

RCS-Funktionalität : RCS bietet erweiterte Funktionen im Vergleich zu herkömmlichen SMS, einschließlich der Möglichkeit, Nachrichten zurückzurufen oder zu löschen.

Unterstützung durch Apps : Nicht alle Messaging-Apps unterstützen das Zurückrufen von Nachrichten. Es ist wichtig, eine App zu verwenden, die RCS-fähig ist.

Empfänger: Wenn eine Nachricht zurückgerufen wird, kann es sein, dass der Empfänger dennoch eine Benachrichtigung über die ursprüngliche Nachricht erhält, abhängig von der App und den Einstellungen.

Insgesamt bietet RCS mehr Flexibilität als traditionelle SMS, aber die genauen Möglichkeiten hängen von der verwendeten App und dem Mobilfunkanbieter ab.

Um festzustellen, ob in einer Unterhaltung RCS-Chats genutzt werden, kann man auf folgende Hinweise achten:

Blaue Sprechblasen: In vielen Messaging-Apps (wie Google Messages) sind Nachrichten, die über RCS gesendet werden, in blauen Sprechblasen dargestellt. Im Gegensatz dazu sind SMS-Nachrichten oft in grünen Sprechblasen zu sehen.

Lesebestätigungen: Wenn RCS aktiviert ist, erhältst du oft Lesebestätigungen, die anzeigen, wann deine Nachricht gelesen wurde.

Tippen-Indikatoren: Du siehst möglicherweise einen kleinen Balken, der sich bewegt, während die andere Person eine Nachricht tippt, ähnlich wie bei Instant-Messaging-Apps.

Reaktionen: Du kannst auf Nachrichten mit Emojis oder anderen kurzen Reaktionen antworten.

Zuletzt aktualisiert: 4. September 2024