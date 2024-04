Samsung: Marktanteil im Foldables-Bereich 2023 massiv gesunken

Samsung hatte lange Zeit im Bereich der faltbaren Smartphones wenig Konkurrenz und konnte daher den Bereich teilweise fast vollständig dominieren. Im letzten Jahr kamen nun die ersten wirklich interessanten Modelle der anderen Hersteller auf den Markt und damit sank auch der Marktanteil von Samsung. Das Unternehmen kommt 2023 nun noch auf 55 Prozent Marktanteil – im Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei fast 80 Prozent. Vor allem OPPO und Huawei können hier punkten und mit ihren Modellen gute Verkaufszahlen erreichen, aber beispielsweise auch Honor kann (mit dem Honor Magic V2) mehr oder weniger aus dem Stand recht hohe Marktanteile erreichen.

Der Markt ist allerdings generell auch gewachsen, so dass der Verlust an Marktanteilen nicht bedeuten muss, dass Samsung weniger Geräte verkauft hat. Die Zahl der verkaufen Modelle hat sich generell 2023 in diesem Bereich um 29 Prozent erhöht, so das Samsung zwar einen kleineren Anteil am Markt hat, aber immer noch richtig viele Modelle der Fold&FLip Serie verkauft.

In diesem Jahr soll der Markt bei den Foldables nochmal richtig zulegen und um knapp 40 Prozent wachsen. Insgesamt sollen 2024 (nach den Erwartungen von ICD) etwa 25 Millionen faltbare Geräte der unterschiedlichen Hersteller über den Ladentisch gehen. Der Markt wächst also weiter und zwar deutlich.

