[UPDATE Akku] Samsung Galaxy Ring: Nur gegen monatliche Gebühr?

Der Galaxy Ring könnte nicht nur neue Technik bringen, sondern es scheint auch eine neue Form der Bezahlung in der Diskussion zu sein. Hintergrund ist, dass der Ring wohl nur sinnvoll nutzbar ist, wenn er Zugriff auf Dienste wie Streaming-Plattformen, Cloud-Speicher und Softwareanwendung hat. Das ist aber teurer und daher könnte es passieren, dass man den Ring kauft und dann ein monatliches Abo braucht, um ihn komplett nutzen zu können.

Bei Sammyguru schreibt man dazu:

Laut einem Tweet von Yogesh Brar könnten Benutzer für den Galaxy Ring eine monatliche Gebühr zahlen müssen, um auf den gesamten Funktionsumfang zugreifen zu können. Diese Entwicklung wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Marktfähigkeit des Geräts und der langfristigen Strategie von Samsung für sein Galaxy-Ökosystem auf. In seinem Tweet erwähnt Brar auch, dass der US-Äquivalentpreis für den Galaxy Ring bei 350 US-Dollar liegt. Das bedeutet, dass Sie nicht nur im Voraus für das Gerät bezahlen müssen, sondern auch später monatliche Kosten zahlen müssen, um weiterhin alle wichtigen Funktionen nutzen zu können.

Abonnementmüdigkeit: Ein wachsendes Problem

Hier sind auch hybride Modelle denkbar: im Kaufpreis wäre beispielsweise der Abopreis für Dienste wie Streaming-Plattformen, Cloud-Speicher und Softwareanwendung für ein Jahr enthalten und danach muss der Kunden selbst zahlen.

UPDATE Es sind auch die Akkus zur neuen Uhr aufgetaucht und natürlich sind diese im Vergleich sehr klein (wobei der Ring wohl auch kaum Energie verbrauchen wird). Bei mysmartprice schreibt man zu den Akkus für den Galaxy Ring

Laut FCC-Datenbank wird der Galaxy Ring mit der Modellnummer SM-Q503 auf den Markt kommen und in mehreren Größen von Größe 5 bis 12 erhältlich sein. Samsung wird den Ring mit einem 17-mAh-Akku für die Größen 5, 6 und 7 ausstatten . Die Größen 8, 9, 10 und 11 verfügen über einen etwas größeren 18,5-mAh-Akku. Der Galaxy Ring der Größe 12 wird einen 22,5-mAh-Akku enthalten.

Samsung Galaxy Ring: Neue Modellnummer aufgetaucht

Bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass es den Galaxy Ring von Samsung in acht Größen geben wird. Allerdings ist bei der Zertifizierung bei der Bluetooth SIG nun eine weitere Modellnummer aufgetaucht, die darauf hindeuten könnte, dass es möglicherweise doch 9 Versionen des Ringes geben wird.

Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Der Samsung Galaxy Ring wurde zuvor mit acht Modellnummern durchgesickert, die vermutlich die unterschiedlichen Ringgrößen bezeichnen.

In der Auflistung von Bluetooth SIG wird der Galaxy Ring mit der Modellnummer SM-Q503 erwähnt. Dieses Exemplar fehlte in der Liste der Galaxy Ring-Modellnummern.

Basierend auf diesen Spekulationen können wir davon ausgehen, dass der Galaxy Ring in mindestens neun verschiedenen Größen für Benutzer erhältlich sein wird. Die Auflistung bestätigt außerdem, dass der Galaxy Ring mit Bluetooth 5.4 für drahtlose Konnektivität ausgestattet sein wird. Da es sich um ein tragbares Gerät handelt, stellt es eine Verbindung zu Ihrem Smartphone her, wo Sie die vom Galaxy Ring erfassten Daten und Aufzeichnungen überprüfen können.

Da die Bluetooth SIG (Special Interest Group) Geräte mit Bluetooth-Technologie markenrechtlich geschützt und lizenziert, handelt es sich um einen obligatorischen Schritt, der auf eine baldige Markteinführung schließen lässt.

Vor allem der letzte Punkt ist wichtig, da die Eintragung bei der Bluetoth SIG wirklich darauf hindeutet, dass der Ring zeitnah veröffentlicht wird – Samsung schafft zumindest die rechtlichen Voraussetzungen für eine Markteinführung.

Markteinführung noch 2024

Samsung hat den Galaxy Ring bereits mehrfach gezeigt und auch Details dazu mitgeteilt. Nun gibt es auch belastbare Informationen dazu, dass Samsung die neuen Technik noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, denn im Ausblick für die Investoren für dieses Jahr wird der Ring ausdrücklich mit erwähnt und Samsung geht davon aus, dass die neue smarte Ring die Verkaufszahlen stärken wird.

Das Unternehmen schreibt dazu in der Mitteilung zu den Quartalszahlen:

Das MX-Geschäft strebt ein jährliches Wachstum der Smartphone-Verkäufe an und zielt darauf ab, die Verkaufsdynamik durch die Ausweitung von Galaxy AI auf bestehende und neue Flaggschiffprodukte auf faltbaren Geräten und Tablets aufrechtzuerhalten. Bei Wearables wird es das Erlebnis des Galaxy-Ökosystems durch die Erweiterung um neue Modelle und Formfaktoren wie den Galaxy Ring stärken. Bei Smartwatches wird MX Business bestrebt sein, der Nachfrage nach Upgrades durch die Einführung neuer Premium-Modelle gerecht zu werden.

Das ist nicht einfach nur so daher gesagt, sondern dass ist ein Ausblick, auf den sich Investoren verlassen können müssen und daher kann man sehr sicher davon ausgehen, dass ein konkreter Start für den Galaxy Ring noch 2024 geplant ist.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass der neue Galaxy Ring bereits im Sommer vorgestellt wird. Wahrscheinlich ist ein Event für den 10. Juli geplant, zu dem Samsung neue Technik vorstellen wird und unter anderem auch den Galaxy Ring präsentierten will. Danach dürfte der neue Ring zeitnah in den Handel gehen, so dass die Verkaufszahlen 2024 bereits mit in die Bilanz zählen werden.

Zuletzt aktualisiert: 29. Mai 2024