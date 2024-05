Apple WWDC2024: Das Programm steht

Apple hat offiziell zu Entwicklerkonferenz WWDC 2024 eingeladen und wird vom 10. bis 14. Juni wieder die neusten Entwicklungen präsentieren. Die Inhalten sind mittlerweile auch online und man kann sie sich hier anschauen:

Apple schreibt selbst dazu:

Apple hat heute das Programm für seine jährliche Worldwide Developers Conference bekannt gegeben, einschließlich Keynote und Platforms State of the Union, sowie weitere Informationen für Entwickler:innen über das, was sie lernen und erleben können. Die kostenlose, im Online-Format stattfindende Entwicklerkonferenz bringt die weltweite Community der Apple Entwickler:innen zusammen, um mehr über die neuesten Technologien, Tools und Frameworks für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS zu erfahren. Während der gesamten Woche können sich Entwickler:innen direkt mit Apple Ingenieur:innen, Designer:innen und anderen Expert:innen in mehr als 100 technischen Sessions, ausführlichen Einzelgesprächen und Live-Foren austauschen, um noch innovativere und plattformübergreifende Apps und Spiele für alle Apple Produkte zu entwickeln.