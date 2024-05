iOS 18: ChatGPT statt Google Gemini

Apple hat sich wohl schneller mit OpenAi einigen können als gedacht. Statt Google wird daher ChatGPT als KI System in iOS 18 verfügbar sein und die KI Funktionen im neuen Betriebssystem werden daher in Zusammenarbeit mit OpenAI zur Verfügung gestellt werden. Das scheint mittlerweile relativ fix, wenn man Marc Gurman glauben darf.

Gurman schreibt dazu bei Bloomberg:

Es gibt auch keinen von Apple entwickelten Chatbot, zumindest noch nicht. Das bedeutet, dass das Unternehmen nicht im profiliertesten Bereich der KI konkurrieren wird: einem Markt, der nach der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI Ende 2022 in Aufruhr geriet. Die Lösung: eine Partnerschaft. In dieser Hinsicht hat das Unternehmen sowohl mit Google als auch mit OpenAI Gespräche über die Integration ihrer Chatbots in iOS 18 geführt. Im März schien es, als ob Apple und Google sich einer Einigung näherten, und die Leute auf beiden Seiten hatten das Gefühl, dass WWDC etwas aushandeln könnte . Aber Apple hat den Deal letztendlich früher mit dem CEO von OpenAI, Sam Altman, abgeschlossen, und ihre Partnerschaft wird Bestandteil der WWDC-Ankündigung sein.

Das könnte aber nur eine Übergangslösung für iOS 18 und die iPhone 16 sein. Durchaus denkbar, dass Apple im kommenden Jahr eine eigenen Lösung präsentieren wird, die dann auf eigenen System setzen wird (eine Art AppleGPT).

Weitere KI Funktionen bei iOS 18

Mittlerweile gibt es weitere Hinweise, an welchen Funktionen Apple aktuell in diesem Bereich arbeitet und die wohl mit iOS 18 für die neuen Modelle ausgeliefert werden. Unter anderem soll die Suche mit intelligenten Features verbessert werden und auch die Textzusammenfassung, die man beispielsweise auch bereits von anderen KI Angeboten her kennt, soll kommen.

UPDATE: Auch die Kamera-App soll neue KI Funktionen bekommen und damit das Arbeiten einfacher machen. Nach den aktuellen Informationen sind mit iOS 18 und der neuen Kamera-App folgende Features geplant:

Die Aufräumfunktion ermöglicht das einfache Entfernen von Objekten aus Fotos

Bereinigen ersetzt das Retusche-Tool in macOS 15 und bietet verbesserte Bearbeitungsoptionen

Erscheint voraussichtlich zusammen mit neuen iPads und verbesserten KI-Funktionen

Bei Appleinsider schreibt man dazu:

Wie in unserem exklusiven Bericht über die nächste Version von Safari ausführlich beschrieben, testet Apple KI-bezogene Verbesserungen für die App, wobei die Textzusammenfassung eine der wichtigsten Funktionen in Arbeit ist. Ein Bild zeigt ein geöffnetes Safari-Fenster zur AppleInsider-Website. Das geöffnete Menü zeigt Auswahlmöglichkeiten einschließlich Intelligent Browsing. Mit der Veröffentlichung von Safari 18 wird Apple voraussichtlich die Artikelzusammenfassung durch eine neue intelligente Suchfunktion einführen – das bedeutet, dass Benutzer die Möglichkeit haben, eine kurze Zusammenfassung jeder aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Webseite zu erstellen. Die integrierte KI-Software von Apple kann die Schlüsselwörter und Phrasen innerhalb einer Webseite oder eines Dokuments analysieren und eine kurze Zusammenfassung erstellen, die nur die wichtigsten Informationen enthält. Auch Siri soll ein ähnliches Update erhalten, sagen Personen, die mit Apples Plänen vertraut sind, da das Unternehmen den digitalen Assistenten enger in seine integrierte Nachrichtenanwendung integrieren will.

Unklar ist, ob Apple diese Funktionen mit iOS 18 dann auch für andere iPhone Modelle bereits stellen wird. Samsung hat die Galaxy AI Features beispielsweise auch für die Galaxy S23 ausgerollt, daher besteht die Hoffnung, dass auch neuere iPhone Modelle mit iPhone 18 zumindest teilweise diese Technik bekommen könnten.

Zuletzt aktualisiert: 27. Mai 2024